Efficienza energetica | imprese chiedono di stabilizzare incentivi

Villa Cloart - ecco la prima casa in acciaio che monitora i terremoti : è ultra avveniristica con una super Efficienza energetica [FOTO e DETTAGLI] : 1/18 ...

Arte - Magnifico -Fai- : con Edison per modello virtuoso di Efficienza energetica : Aumentare la sostenibilità energetica e ambientale del patrimonio storico e artistico del Fai. Edison e il Fondo Ambiente Italiano siglano un nuovo accordo 22 gennaio 2019 Diventa fan di Tiscali su ...

A Klimahouse l'Efficienza energetica al servizio del benessere domestico : ... Fra i protagonisti attesi al Congresso, che affianca i lavori della fiera, spiccano invece il 24 gennaio il fondatore di Turntoo e Rau Architects , due delle prime aziende dedicate all'economia ...

Mise : presentato Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica : Si è svolto in data 15 Gennaio la presentazione del Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica , Fondo finalizzato a mobilitare maggiori risorse private per la realizzazione di interventi di ...

Efficienza energetica - Avvenia : ricadute positive per economia e ambiente dal target UE a 32 - 5% : Nuovi obiettivi per l’Efficienza energetica in Europa. A stabilirli è la direttiva Ue 2018/2002, pubblicata nei giorni scorsi sulla Gazzetta ufficiale europea, che fissa i traguardi in chiave sostenibile per gli Stati membri: Efficienza energetica al 20% entro il 2020 e almeno al 32,5% nel 2030, con la possibilità di una revisione al rialzo nel 2023. Inoltre, si punta anche a ridurre maggiormente il consumo di energia primaria del 29% e di ...

Mutui «verdi» : 9 banche italiane finanziano prestiti per migliorare l'Efficienza energetica : Sarà un anno all'insegna del 'green' per il mondo dei Mutui casa. Nove banche italiane sono dentro il gruppo pilota degli oltre 40 istituti europei che nel 2019 lanceranno sul mercato Ue i finanziamenti 'verdi' per ristrutturazioni e acquisti ...

Il flagship Kirin 990 punterà ad alte prestazioni unite a Efficienza energetica : Il SoC HiSilicon Kirin 990 dovrebbe puntare ad alte prestazioni senza dimenticarsi dell'efficienza energetica: ecco le ultime sul prossimo chipset top di gamma di Huawei. L'articolo Il flagship Kirin 990 punterà ad alte prestazioni unite a efficienza energetica proviene da TuttoAndroid.

Roma - nasce il complesso residenziale “I Quattro Petali” : Efficienza energetica e sostenibilità per una capitale sempre più green [GALLERY] : 1/23 ...

Efficienza energetica : Palazzo Barberini diventa “museo smart” grazie alla tecnologia di Avvenia : La tecnologia di Avvenia al servizio dei Beni Culturali italiani. Con il progetto pilota presentato nel corso dell’evento WeAct3 il 13 dicembre presso le Gallerie Nazionali Corsini, il Palazzo Barberini diventa un ‘museo smart’: l’innovativo sistema di micro sensori wi-fi installato da Avvenia, la società del gruppo Terna leader nell’Efficienza energetica, consente infatti un accurato monitoraggio ambientale dell’edificio museale per ridurne ...

ICS - accordo con Federesco per lo sviluppo dell’Efficienza energetica : Credito Sportivo e Federesco hanno siglato un accordo per promuovere e valorizzare la cultura e lo sviluppo dell’efficientamento energetico. L'articolo ICS, accordo con Federesco per lo sviluppo dell’efficienza energetica è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fare Pil con l’Efficienza energetica : Come stimolare una crescita economica che consenta di salvaguardare il rapporto deficit/PIL e al contempo destinare risorse importanti a iniziative di tutela sociale che, invece, tale rapporto tendono a deprimere? E d’altro canto, come limitare drasticamente le emissioni climalteranti? Le due questioni sono complementari, perché affrontare con determinazione la seconda può innescare gli investimenti per lo sviluppo sostenibile utili alla ...

Fare PIL con l'Efficienza energetica : ... frutto di successive stratificazioni normative, che meriterebbe una revisione in chiave strategica al fine di poter connettere concretamente la riqualificazione energetica e l'economia del Paese. ...

Amici della Terra : X Conferenza nazionale sull'Efficienza energetica : ... la Conferenza riunisce allo stesso tavolo i rappresentati delle istituzioni, delle aziende e del mondo associazionistico per definire insiem le misure di policy possibili e necessarie. Nella ...

Ambiente : Amici della Terra fanno il punto sull’Efficienza energetica : E’ in corso a Roma la X Conferenza Nazionale sull’efficienza energetica, la ormai storica due giorni organizzata dagli Amici della Terra per fare il punto sullo stato delle politiche e per avanzare proposte sui nuovi obiettivi nazionali di efficienza energetica. Questa mattina nella prima sessione dei lavori si e’ parlato di mobilita’ e di combustibili alternativi. Riccardo De Lauretis per Ispra – Istituto Superiore ...