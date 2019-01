Ecco Kragl | l’obiettivo per il centrocampo del Bologna

calcioweb.eu

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Oliver(Wolfsburg, 12 maggio 1990) è un calciatore tedesco, centrocampista del Foggia. Gioca prevalentemente come esterno sinistro di, ma può giocare anche in una difesa a quattro come terzino sinistro. E’ forte fisicamente ed abile nei calci piazzati, tantissimi i gol realizzati dalla lunga distanza. Cresciuto nelle giovanili del E. Braunschweig, dal 2009 al 2011 si è alternato tra la prima squadra e le giovanili. Nell’estate 2013 si trasferisce nel campionato austriaco al Ried dopo due stagioni e mezzo. Nel gennaio 2016, viene acquistato dal Frosinone per 400 000 euro. Nell’estate 2017 passa al Crotone, adesso gioca nel Foggia.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, l’obiettivo per ildelsembra essere ...