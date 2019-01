Earth Defense Force: Iron Rain arriva su PlayStation 4

gamerbrain

(Di venerdì 25 gennaio 2019) D3 Publisher è lieto di annunciare la data di pubblicazione mondiale per, l’ultimo capitolo dell’amatissima serie di. Sviluppato da YUKE’S e prossimo ad essere pubblicato esclusivamente sul sistema4 in data 11 aprile 2019,percorre nuove strade, introducendo la personalizzazione dei personaggi, una nuova serie di protagonisti concentrati in una delle unità militari più forti di EDF, equipaggiati con attrezzature, tecnologie e armi ancora più avanzate. Inoltre, lae i cittadini terrestri dovranno affrontare una nuova minaccia.L’edizione Standard di(59,99 €) e l’edizione Ultimate (89,99 €) sono disponibili oggi nel ...