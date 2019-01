huffingtonpost

: È morta Maria Amato, la donna rimasta paralizzata nella tragedia di piazza San Carlo - HuffPostItalia : È morta Maria Amato, la donna rimasta paralizzata nella tragedia di piazza San Carlo - D0tina : RT @HuffPostItalia: È morta Maria Amato, la donna rimasta paralizzata nella tragedia di piazza San Carlo - RVeronicaOne : #Torino. È morta all’ospedale Cto Maria Amato, la donna di 65 anni rimasta paralizzata dopo essere stata calpestata… -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Èquesta mattina all'ospedale Cto di Torino, 65 anni. Calpestata dalla folla in preda al panico, il 3 giugno 2017 inSan, davanti al maxi schermo allestito per la finale Champions tra Juventus e Real Madrid, eratetraplegica.Laera ricoverata da alcuni giorni nel reparto di Rianimazione per il sopraggiungere di alcune complicazioni. Salgono così a due le vittime diSan, oltre 1.500 feriti tra cui Erika Pioletti, la 38ennedopo alcuni giorni di agonia.