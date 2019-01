E' morta la donna rimasta tetraplegica in piazza San Carlo

Torino - panico in piazza San Carlo : morta una seconda donna : Roma, 25 gen., askanews, - A Torino è morta la signora Marisa Amato, rimasta vittima di un grave trauma vertebro-midollare in occasione degli eventi di piazza San Carlo il 3 giugno 2017. La paziente ...

È morta la donna rimasta tetraplegica la notte di Piazza San Carlo a Torino : È morta questa mattina al Cto di Torino Marisa Amato, la donna rimasta tetraplegica a causa di un trauma vertebro-midollare riportato durante i fatti di Piazza San Carlo del 3 giugno 2017. Negli ultimi giorni si erano manifestati i sintomi di un'infezione che ha causato il peggioramento delle condizioni respiratorie. Marisa Amato si e' spenta questa mattina dopo un aggravamento delle condizioni, assistita dai familiari.

Tragedia Piazza San Carlo - salgono a due le vittime : morta la donna rimasta tetraplegica : La signora Marisa Amato è morta dopo quasi due anni, era rimasta tetraplegica dopo essere stata travolta dalla folla in fuga da Piazza San Carlo Si è spenta nella giornata di oggi Marisa Amato, la donna rimasta tetraplegica dopo essere stata travolta dalla folla il 3 giugno 2017 a Torino, quando si scatenò il panico in Piazza San Carlo durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Ricoverata in rianimazione in seguito ...

