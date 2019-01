Dragon Ball | fino al 75% di sconti sui giochi in vista del Weekend Deal di Steam

Gli utenti Xbox e PC potranno giocare gratuitamente Dragon Ball FighterZ questo weekend : Se ultimamente avete sentito la voglia di provare Dragon Ball FighterZ e siete utenti Steam o Xbox Live Gold, forse è il vostro giorno fortunato. Infatti Bandai Namco e Microsoft hanno dato il via ad un nuova edizione dei Free Play Days di Xbox Live Gold.Come riporta VG247, potrete dunque scaricare il picchiaduro di Bandai Namco a partire dalla notte del 24 gennaio e fino a domenica 27 potrete giocare al titolo in modo totalmente gratuito. Se ...

Super Dragon Ball Heroes : World Mission sarà rilasciato in Europa in formato fisico : Nonostante non ci sia ancora stato alcun tipo di annuncio da parte di Bandai Namco , sembra Super Dragon Ball Heroes: World Mission , il prossimo titolo spin-off dedicato al mondo di Dragon Ball, avrà un rilascio in forma fisica sia in Europa che in America. Questo perché il gioco è apparso nei listini sia di Amazon USA che di Amazon UK , con relativa boxart e prezzo. ...

Tommaso Primo - il nuovo album è pura fantascienza. E mescola Napoli - Dragonball e supereroi : “Non è un disco per tutti, soprattutto in questa società dove l’ultimo flirt della showgirl di turno, i deliri dei politici, i video dei blogger che giocano ai videogiochi o si cagano addosso tolgono spazio e interesse alla complessità, alla ricerca, alla sensibilità”. Tommaso Primo parla del suo secondo album, 3103 (Arealive – Fullheads / Warner). Un disco che racconta un futuro immaginario in cui l’uomo è costretto a lasciare la ...

In sviluppo un nuovo action RPG ambientato nell'universo di Dragon Ball Z : Grazie alla segnalazione di IGN, apprendiamo che Bandai Namco ha da poco annunciato che sta cominciando a lavorare su un nuovo action RG ambientato nel mondo di Dragon Ball Z.Come si può vedere dal tweet pubblicato, al momento il titolo provvisorio del gioco è "Dragon Ball Game Project Z".Nello stesso tweet, vengono annunciate anche novità in arrivo a fine mese per il Dragon Ball FighterZ World Tour FinalsRead more…

Dragon Ball FighterZ pronto a una seconda stagione? Le indiscrezioni per il 2019 : È passato ormai un anno dal suo avvento sul mercato videoludico, ma Dragon Ball FighterZ è tutt'altro che pronto a farsi da parte e cedere il passo a qualche nuovo capitolo. La dimostrazione arriva da una fanbase come sempre molto attiva all'interno del picchiaduro, con il grande evento Dragon Ball FighterZ World Tour che si appresta a volgere alla sua conclusione con l'evento finale, in quel di Los Angeles, il 26 e 27 gennaio, che metterà a ...

Super Dragon Ball Heroes World Mission su Switch e PC dal 5 aprile : 15/01/2019 Scienza e tecnologia E' il primo titolo della serie a sbarcare nei territori occidentali Arriva anche in Europa Super Dragon Ball Heroes World Mission, il gioco di combattimento con le carte ...

L'universo di Dragon Ball incontra i giochi di carte in Super Dragon Ball Heroes World Mission : Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato che Super Dragon Ball Heroes World Mission, il primo gioco della serie a raggiungere i mercati occidentali, sarà disponibile dal 5 aprile 2019 per Nintendo Switch e PC tramite STEAM. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Super Dragon Ball Heroes World Mission è ambientato a Hero Town, una realtà alternativa in cui la forma più popolare di intrattenimento è un gioco di carte di Dragon Ball. I ...

In arrivo Dragon Ball FighterZ Deluxe Edition - i dettagli per il 2019 da Bandai Namco : È trascorso praticamente quasi un anno da quando Dragon Ball FighterZ si è palesato sugli scaffali fisici e digitali dei negozi. Un lasso di tempo più che sufficiente per riuscire a ritagliarsi un suo personalissimo spazio all'interno del panorama videoludico, che gli ha consentito di abbandonare i lidi PS4, Xbox One e PC degli esordi per lanciarsi all'avventura anche sull'ibrida di casa Nintendo, la piccola e versatile Nintendo Switch. A ...

Dragon Ball FighterZ è stato cancellato da alcuni tornei Esport : Nel frattempo, se non siete così navigati nel mondo degli Esport, Dragon Ball FighterZ è attualmente disponibile su Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Dragon Ball Xenoverse 2 : in arrivo domani l'Extra Pack 4 : Grazie al lancio dell'Extra Pack 4 su Xbox One, PlayStation 4, PC via Steam e Nintendo Switch, i fan di Dragon Ball Xenoverse 2 potranno mettere le mani sui due nuovi personaggi da domani, mercoledì 19 dicembre.l'Extra Pack 4 include due guerrieri fortissimi: Super Saiyan God Super Saiyan Gogeta e Broly (Full Power Super Saiyan), tratti dal film Dragon Ball Super: Broly. Inoltre, i giocatori saranno in grado di personalizzare i propri avatar con ...

Dragon Ball - Gogeta e Vegeku : difficile comprendere chi sia il più forte secondo Jump : Grazie al film Dragon Ball Super - Broly, Gogeta diverrà una fusione canonica a livello di continuity. Ricordiamo che finora, il guerriero nato dall'unione tra Goku e Vegeta grazie alla danza metamoru era apparso esclusivamente in due contesti puramente filler, ovvero, nel film Dragon Ball Z - Il diabolico guerriero degli inferi e in Dragon Ball GT nella sua versione di Super Saiyan 4. Ora che è entrato nella continuity principale dell'opera di ...

Dragon Ball Unreal : disponibile una nuova demo con protagonista Goku : Dragon Ball Unreal è un titolo fan made realizzato in Unreal Engine 4 dedicato alla celebre fenomeno anime e manga che tutti noi conosciamo.Ebbene come riporta VG247 il progetto realizzato dagli appassionati al franchise sta continuando e ora possiamo vedere un a nuova demo in azione, come protagonista abbiamo niente meno che Goku.Rispetto alle precedenti demo mostrate sembrano essere stati fatti passi in avanti, infatti ora vediamo un vero ...

Jump Force : direttamente da Dragon Ball saranno presenti Cell e Junior : Bandai Namco Entertainment America ha annunciato oggi che Cell e Junior (Piccolo), saranno presenti in Jump Force in veste di lottatori.Come riporta Dualshockers, senza tenere conto di Freezer, Cell è forse l'antagonista più amato in Dragon Ball Z, anche Junior è molto apprezzato dai fan. Bandai Namco ha accompagnato l'annuncio pubblicando alcune immagini in cui possiamo notare una cura dei modelli niente male, seppure per certi versi i due ...