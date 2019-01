Draghi | rischi per economia | ma basso quello di nuova recessione Pronti a reagire

Draghi : "Economia più debole delle attese. Trattative su Brexit rischiose per la crescita" : «Non avverto l'urgenza di trovare il mio successore. Forse sono di parte, forse la gente mi vuole bene, ma, scherzi a parte, non decidiamo noi» « L'andamento dell'economia ha continuato ad essere più debole del previsto » , siamo lontani dal punto di equilibrio, ma «la Banca centrale resta fiduciosa circa il raggiungimento degli obiettivi di inflazione vicino ...

Crescita - Draghi : “Per consiglio Bce il rischio recessione nell’Eurozona è basso” : “C’è unanimità, nel consiglio direttivo della Bce, che la probabilità di una recessione sia bassa“. Lo afferma il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi nella conferenza stampa al termine della riunione. Draghi ha spiegato che “nell’analisi dei governatori non appare un evento probabile una recessione nell’Eurozona nel suo insieme”, aggiungendo che le condizioni cambiano da Paese a ...

Bce - Draghi : “Economia più debole delle attese. Trattative su Brexit rischiose per la crescita” : «L’andamento dell’economia ha continuato ad essere più debole del previsto» dice il presidente della Bce, Mario Draghi in conferenza stampa, annunciando che nella prima riunione del 2019 il Consiglio direttivo di Francoforte ha deciso di lasciare i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziament...

Bce - Draghi : economia più debole - aumentano i rischi. Credito più rigido solo in Italia : L’economia dell’Eurozona continua a essere più debole del previsto e questo richiede una politica molto accomodante da parte della Bce. Lo ha detto Mario Draghi al termine della riunione di politica monetaria della Banca centrale europea. La Bce tuttavia non prevede una recessione europea...

