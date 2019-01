Dopo la richiesta del Tribunale dei ministri Salvini sfida i giudici | ' potrei accettare

Cosa rischia Matteo Salvini Dopo la richiesta a procedere del Tribunale dei Ministri di Catania : Nei mesi scorsi il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro aveva richiesto al Tribunale dei Ministri l'archiviazione del caso, sostenendo che si era trattato di una: 'Scelta politica, non sindacabile ...

Salvati in extremis i cento migranti su un barcone in avaria : la Libia ha inviato una nave Dopo la richiesta italiana : Drammatici appelli al soccorso. E' dovuto intervenire il governo italiano per fare in modo che le autorità libiche inviassero una nave mercantile

Banche - Mps perde il 10% in Borsa Dopo la richiesta Bce di azzerare i crediti deteriorati entro il 2026 : “C’è il problema Carige e avremo nelle prossime settimane un problema Mps? Forse sì. Siccome siamo al governo non possiamo chiudere gli occhi sui problemi del credito e far finta di nulla”. Domenica il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti aveva commentato così la situazione dell’istituto senese dopo che venerdì, a mercati chiusi, la banca ha reso noto di aver ricevuto dalla Bce una lettera con ...

Incendio a bordo di una petroliera : inviata la richiesta di soccorso Dopo l’esplosione : Le autorità di Cipro hanno reso noto che una nave petroliera battente bandiera maltese, Athlos, ha preso fuoco questa mattina attorno alle 9:30 (ora locale) e si è arenata vicino ad un villaggio di pescatori di Zygi, nella parte sud-orientale dell’isola. Cinque membri dell’equipaggio, dopo essersi gettati in mare, sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale. Il Centro di coordinamento del soccorso congiunto a Larnaca ha confermato ...

Accolta dal Csm la richiesta di Anna Finocchiaro : Dopo 30 anni di aspettativa l'ex senatrice va in pensione : In magistratura dal 1981 Nata nel 1955, in magistratura dal 1981, Anna Finocchiaro aveva accantonato la toga nel 1987 per intraprendere la strada politica, essendo stata eletta a Montecitorio nelle ...

Bullismo omofobico a scuola - Miur blocca questionario dell’Università Dopo la richiesta del Comitato Family Day : “Quel questionario non s’ha da fare”. A finire sul banco degli imputati è un test sul Bullismo omofobico, la violenza di genere e il razzismo che l’Università di Perugia era pronta a somministrare in maniera anonima e online in 54 istituti umbri. A bloccare tutto, senza aver letto le domande, è stato il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti che è intervenuto in merito alla questione sul “Corriere dell’Umbria” dicendo: “Ho parlato con l’ufficio ...