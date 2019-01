Donna infertile incinta grazie all' embrione con tre genitori

huffingtonpost

(Di venerdì 25 gennaio 2019) La tecnica degli embrioni 'con tre' è stata usata per risolvere un problema di infertilità e ha permesso di avviare una gravidanza che è alla 27esima settimana. Lo ha annunciato la start up spagnola Embryotools, secondo cui è la prima volta che si usa questo metodo, ideato e già usato per evitare la trasmissione di una malattia genetica, per curare un problema di fertilità.Lain gravidanza, spiega un comunicato, è la prima arruolata in un vero e proprio test clinico approvato e condotto in Grecia. L'obiettivo è stabilire se il 'Maternal Spindle Transfer' (MST), che consiste nell'estrarre il nucleo di un ovulo della paziente per trasferirlo in un ovulo di una donatrice sana, può aumentare le chance di gravidanza in alcuni casi di infertilità. In passato sono già nati bimbi 'con tre' in ...