DIRETTA DISCESA KITZBUHEL Dominik Paris ha vinto! Terzo trionfo dell' azzurro sulla

LIVE Sport - DIRETTA 25 gennaio : Dominik Paris vince la discesa di Kitzbuehel - Djokovic in finale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport di oggi, venerdì 25 gennaio. Si parte, ovviamente, con gli Australian Open di tennis. A Melbourne Novak Djokovic cercherà di sbarazzarsi di Lucas Pouille per raggiungere Rafa Nadal in finale. Per i nostri colori di particolare interesse per la semifinale tutta italiana nel torneo junior tra Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri. Nella mattinata subito un altro piatto forte: la discesa ...

DIRETTA DISCESA Kitzbuhel / Streaming video e tv : Dominik Paris primo - Innerhofer è terzo! - CdM sci - : Diretta discesa Kitzbuhel, orario e risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: favoriti e azzurri sulla Streif con Paris e Innerhofer.

LIVE Sci alpino oggi - Discesa Kitzbuehel 2019 in DIRETTA : orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming : Il meteo sta diventando protagonista a Kitzbuhel, e più in generale sulle Alpi austriache, per cui gli organizzatori hanno dovuto rivoluzionare il programma del fine settimana sulla leggendaria Streif, proprio per ovviare alle previsioni che non regalano troppe certezze, né sorrisi. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio come si dipanerà il weekend, con la Discesa libera che viene anticipata a domani, lo slalom a sabato, mentre il SuperG ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 19 gennaio : azzurri da sogno nello snowboard - ora la discesa di Wengen : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 19 gennaio). Ci aspetta una giornata davvero molto ricca con tantissimi eventi in programma, ci attende un’abbuffata di neve quasi senza eguali. Divertimento assicurato con lo sci alpino, andranno in scena due grandissime classiche: la discesa femminile a Cortina d’Ampezzo (la seconda dopo quella di ieri) e la discesa maschile a Wengen. Chi riuscirà a imporsi ...

LIVE Sci alpino - Discesa Cortina 2019 in DIRETTA : Nicol Delago si gioca il podio - occhio a Lindsey Vonn : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa di Cortina, Italia, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2019. Si torna a gareggiare 24 ore dopo la prima vittoria in carriera dell’austriaca Ramona Siebenhofer, eccezionale a gestire tutte le difficoltà dell’Olimpia delle Tofane. Dietro di lei si sono classificate la slovena Ilka Stuhec, anche oggi la principale favorita per la vittoria finale, e l’austriaca ...

LIVE Sci alpino - Combinata Wengen 2019 in DIRETTA : inizia la discesa - Innerhofer per la rimonta! : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata di Wengen, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2019. Una gara totalmente imprevedibile e dove può succedere di tutto. La Combinata è storica in quel di Wengen ed ormai sono davvero pochissime quelle che si disputano nella stagione che è difficile trovare un vero favorito. Forse il francese Alexis Pintuarault è il principale candidato alla vittoria finale, visto che va forte ...

LIVE Sci alpino - Discesa Cortina 2019 in DIRETTA : Stuhec davanti - Delago esce sul più bello : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Discesa libera femminile della Coppa del Mondo di sci alpino in programma a Cortina: oggi, venerdì 18 gennaio, alle ore 12.00 si recupera la gara non disputata a St. Anton. Rientra alle gare la statunitense Lindsey Vonn, che scenderà con il pettorale numero 13. In casa Italia la prima al cancelletto di partenza sarà Federica Brignone, con il numero 6, poi sarà la volta di Nicol Delago, con ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 18 gennaio : Pinturault favorito in combinata - alle 12.00 la discesa a Cortina : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, venerdì 18 gennaio. Si inizia con la Coppa del Mondo del salto con gli sci, poi si terranno gli Europei di skeleton (in una tappa di Coppa), poi sarà la volta a metà mattina con la combinata alpina di Wengen e con le qualificazioni dello skicross freestyle. discesa libera femminile a Cortina, poi sarà la volta di combinata nordica e snowboard slopestyle, infine fari puntati ...