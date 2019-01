Diciotti | Salvini non ha ancora deciso se rinunciare all' immunità

Diciotti - caso Salvini al Senato il 30 gennaio - il ministro : 'Pronto a farmi processare' : La giunta per le elezioni e le immunità parlamentari del Senato esaminerà la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno e Senatore della Repubblica Italiana Matteo Salvini, istanza avanzata dal Tribunale dei Ministri della Procura Generale di Catania sulla vicenda della nave Diciotti. L'assise del Senato si riunirà a tal proposito mercoledì 30 gennaio. Intanto, il vice-premier e segretario nazionale della ...

8 cose che potresti voler sapere su Salvini e l’indagine Diciotti : La nave AquariusLa nave AquariusLa nave AquariusLa nave AquariusLa nave AquariusLa nave AquariusLa nave AquariusLa nave AquariusLa nave AquariusLa nave AquariusLa nave AquariusLa nave AquariusLa nave Aquarius1) Salvini è indagato, ma non per quello che dice lui Il leader della Lega è indagato dal Tribunale dei Ministri non per aver «difeso il paese» o «bloccato dagli sbarchi» (che infatti non sono reati previsti dal codice), ma per sequestro di ...

Caso Diciotti - Tribunale dei ministri vuole procedere contro Salvini : Caso Diciotti, Tribunale dei ministri vuole procedere contro Salvini La procura di Catania aveva chiesto l’archiviazione. Ad agosto la nave con a bordo 137 migranti non aveva potuto sbarcare per 10 giorni. Il ministro, indagato per sequestro di persona, dice: non cambio posizione. Anm: "Salvini deride e delegittima ...

Diciotti - Salvini pensa di farsi processare : "È una Repubblica giudiziaria" : Salvini ne è certo: "Giuristi mi dicono che l'iniziativa contro di me è infondata". La richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal tribunale dei ministri di Catania ieri è esplosa come una bomba sulla politica italiana. Il capitolo "Diciotti" sembrava chiuso quando la procura etnea, guidata da Carmelo Zuccaro, aveva chiesto l'archiviazione del caso. Ma le tre toghe del tribunale speciale hanno deciso di mettere alla sbarra il ministro ...