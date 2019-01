Dialogare con le 7 note? Il direttore d' orchestra Damiana Natali a Segnavie

Perché sfido Rousseau - ma voglio Dialogare con il M5S : Rousseau e il Blog delle Stelle sono chiaramente nel caos. Quando la partecipazione di tanti elettori in buona fede viene strumentalizzata e utilizzata senza trasparenza accade quello che è accaduto ieri sul Blog delle Stelle: un post senza volto che, nascosto dietro la piattaforma, parla in nome e per conto di tutto il Movimento. Il messaggio alle opposizioni è delirante: per la democrazia siete un pericolo simile al terrorismo. ...