Di Maio sul caso Sea Watch3 | «Convocare l' ambasciatore olandese»

La grana Costa sul tavolo di Salvini e Di Maio. Sulle trivelle la palla passa ai capi politici : Minacce di dimissioni con cui i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio devono fare i conti quando le distanze tra Lega e M5s sono siderali. Al Senato in questi giorni c'è stato un tavolo permanente Sulle trivelle. tavolo guidato dai due capigruppo di Lega e M5s Massimiliano Romeo e Stefano Patuanelli e che però non ha portato a una soluzione. Anzi, tutt'altro. Adesso la questione, che rischia di far saltare o slittare ...

Pensioni : Salvini e Di Maio esultano per quota100 e i suoi effetti - precoci e donne meno : Le ultime novità sulla riforma delle Pensioni arrivano direttamente dai due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio che su Facebook, attraverso le loro pagine social, esultano per i risultati ottenuti in campo previdenziale da questo Governo. Molto meno soddisfatti gli esclusi dall’attuale legge di bilancio 2019: precoci, donne nate nel 1961, ed esodati. Le reazioni del Governo e dei cittadini a confronto. Pensioni 2019, Salvini e Di Maio: ...

Reddito di cittadinanza - festa dell’M5S : Di Maio e Conte insieme sul palco | : Video, slide, professori di economia ed esperti di politiche del lavoro nell’evento organizzato dal Movimento 5 Stelle al “Nazionale Spazio Eventi”

Luigi Di Maio - la strigliata di Giuseppe Conte : un retroscena esplosivo sul governo : Le sparate di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista contro la Francia e il giogo colonialista sui Paesi africani con il franco CFA sono riuscite a far perdere la pazienza anche al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alle prese per tutta la giornata di ieri con una vera e propria crisi diplomat

Matteo Salvini - il siluro sulla nomina di Di Maio all'Unesco : 'Lino Banfi? E perché no Jerry Calà?' : ... sorridiamo perché l'Italia è così bella che chiunque la può difendere, la può apprezzare, la può valorizzare in giro per il mondo'. Il ministro dell'Interno ha poi provato a smorzare la polemica, ...

Enzo Moavero Milanesi commenta le dichiarazioni di Di Maio sulla Francia : "Parte del dibattito sulle Europee" : "Siamo abituati a un dibattito anche duro all'interno degli Stati, lo siamo meno su scala europea". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi in merito allo scontro diplomatico tra Francia e Italia dopo le dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio.Secondo Moavero, sarebbero "parte del dibattito che ci accompagnerà verso le elezioni europee: dobbiamo abituarci a questi toni".

Reddito di cittadinanza - il lapsus di Di Maio sul palco : “Lui è Mimmo Parisi - è un italo-pugliese…” : “Lui è Mimmo Parisi della Mississippi University, è un italo-pugliese”. lapsus di Luigi Di Maio durante la convention grillina sul Reddito di cittadinanza, mentre presenta il nuovo capo dell’Anpal. “Italo-americano“, si è poi corretto Di Maio, che ha scherzato sulla gaffe: “Italo-pugliese è fantastico, sono due nazionalità!”. Parlando del ruolo del navigator, figura prevista dalla riforma dei centri per ...

Evento M5s sul reddito di cittadinanza. Di Maio : Lino Banfi in commissione Unesco : Con reddito chi non aveva nulla ora avrà 780 euro "Quando parliamo di rivoluzione nel mondo del lavoro non parliamo solo di un'erogazione di soldi a chi è in difficoltà ma anche di un percorso nuovo ...

Luigi Di Maio - il timore sul reddito di cittadinanza : bisogna attuarlo in tempo per le elezioni europee : Luigi Di Maio si prepara a rilanciare il reddito di cittadinanza in vista delle elezioni europee. Questa mattina 22 gennaio andrà infatti in scena l'evento grillino con il premier Giuseppe Conte, Davide Casaleggio e Alessandro Di Battista. Beppe Grillo non ci sarà ma parlerà via Skype. Ci saranno po

Di Maio le spara grosse sulla Francia - ma dimentica la Cina e la sua “Nuova via della seta” : Come diremmo a Roma, “arieccoli, Mimì e Cocò!”. I grillini sono la cartina di tornasole di un paese che ha da tempo perso la trebisonda. Sorvoliamo sulla intemerata di Elio Lannutti che tira fuori i Protocolli dei Savi di Sion: li ho studiati al liceo (li ho anche letti) come esempio di propaganda della polizia segreta Zarista. Un documento falso, quindi, costruito a tavolino per motivi politici e sulla base di “lavori” precedenti ...

Frasi Di Maio sulla Francia : Parigi convoca l'ambasciatore italiano : L' ambasciatore d'Italia in Francia, Teresa Castaldo, è stato convocato al ministero degli Affari Esteri francese per un chiarimento sulle affermazioni di Luigi Di Maio , che ha accusato Parigi di "...

Parigi : «Sull’Africa Di Maio inaccettabile» Anche Moscovici si schiera contro l’Italia : Il vicepremier: «La Francia stampa il franco delle colonie africane. È colonialismo e deve essere sanzionato. Finché non la smettono porteremo i migranti a Marsiglia». La replica: «Parole ostili e senza motivo»