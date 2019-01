Davanti al pullman che trasferiva i migranti Parla Rossella Muroni

Migranti - Salvini sgombera il Cara di Castelnuovo e la deputata comunista si piazza Davanti al pullman : Lo sgombero del Cara di Castelnuovo di Porto (Roma) scatena la sinistra. La deputata Rossella Muroni di Liberi e Uguali, per protestare contro la chiusura legata al decreto sicurezza di Matteo Salvini , ha deciso di bloccare il pullman con 75 Migranti a bordo. "Bambini, donne, uomini, vogliamo solo

Castelnuovo di Porto - il pullman coi migranti a bordo sta per lasciare il Cara ma la deputata si mette Davanti e lo blocca : Si è messa davanti a un pullman con a bordo migranti impedendone l’uscita dal Cara di Castelnuovo di Porto dove oggi sono in corso nuovi trasferimenti in vista della chiusura del centro di accoglienza alle porte di Roma. Protagonista Rossella Muroni, deputata di Liberi e Uguali. Il gesto simbolico è stato accolto con un applauso da un gruppo di persone presenti fuori dalla struttura. Secondo quanto si è appreso da fonti di polizia, la situazione ...