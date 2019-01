CR4 Roberto D’Agostino duro attacco alla Ferragni la mamma la difende

musicaetesti.myblog

: @MarinaDiGuardo1, madre di @ChiaraFerragni, a #CR4 in un curioso dibattito con Roberto D'Agostino, ha convintamente… - nativoitalico : @MarinaDiGuardo1, madre di @ChiaraFerragni, a #CR4 in un curioso dibattito con Roberto D'Agostino, ha convintamente… - leggoit : Chiara Ferragni difesa dalla mamma in tv, duro attacco di Roberto D'agostino a CR4 -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Il conduttore Piero Chiambretti a CR4 – La Repubblica delle Donne” ha avuto come tra i tanti ospiti Marina Di Guardo, ladellache ha presentato il suo ultimo thriller, ‘La memoria dei corpi’, ma inevitabilmente è finita per parlare della figlia Chiarae del genero Fedez. La coppia più popolare dei social, almeno in Italia, viene continuamente bersagliata di critiche da parte di haters e detrattori che puntano il dito contro la scelta di postare foto di Leone sin da piccolo. “Chiara e Fedez non prendono soldi per il bambino. Propongono un ideale di famiglia” ha spiegato la scrittrice che poi ha ribattuto con forza alle parole diD’Agostino che ha definito launa buona a nulla. “Chiara ha carisma, ha grande capacità comunicativa. Lei è finita ad Harvard, il suo blog è diventato un case study. Non è da tutti” ha replicato ...