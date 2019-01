Corte dei Conti-UE | fondi destinati all' imprenditoria agricola giovanile insoddisfacenti

Il presidente della Corte dei Conti - Buscema : "C'è la necessità di sbloccare le grandi opere salvaguardando gli interessi del nostro Paese" : ... «una questione cruciale su cui tutti devono misurarsi» tanto più a fronte di una frenata dell'economia. Da dove nasce la vostra attenzione sulle infrastrutture? «Dalla necessità di sbloccare le ...

L’Isola dei Famosi 2019 al via su Canale 5 : concorrenti - opinionisti e inviati alla Corte di Alessia Marcuzzi : Il conto alla rovescia è finito e nella prima serata di oggi, 24 gennaio, a partire dalle 21.30 circa, su Canale 5 prenderà il via l'Isola dei Famosi 2019. La nuova edizione del reality show arriva dopo il canna-gate dello scorso anno ed è pronta a ripulire l'immagine del programma all'insegna del sorriso e del trash almeno se teniamo conto dei nuovi concorrenti e delle novità apportate al gioco a cominciare dalle polene. Saranno davvero ...

Amanda Knox - la Corte europea dei diritti dell'uomo ordina all'Italia di pagarle 18mila euro : La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ordinato all'Italia di pagare ad Amanda Knox 18mila euro come risarcimento per la mancata fornitura di assistenza legale e di un traduttore nell'interrogatorio successivo alla morte della coinquilina Meredith Kercher. Per l'esattezza, 10.400 euro dovranno es

Ilva - la Corte europea dei diritti umani condanna l’Italia : “Non ha protetto i cittadini di Taranto dall’inquinamento” : La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia perché “il persistente inquinamento causato dalle emissioni dell’Ilva ha messo in pericolo la salute dell’intera popolazione, che vive nell’area a rischio” di Taranto, specificando che “le autorità nazionali non hanno preso tutte le misure necessarie per proteggere efficacemente il diritto al rispetto della vita privata“. E ora, specifica la Corte, le misure ...

Napoli - il procuratore regionale della Corte dei Conti Michele Oricchio prosciolto dall’accusa di abuso d’ufficio : Il procuratore regionale della Corte dei Conti della Campania, Michele Oricchio, è stato prosciolto dal gup del Tribunale di Napoli Nord Luca Battinieri dall’accusa di abuso d’ufficio in relazione a presunte interferenze in un processo tributario a Salerno, dove ha ricoperto la carica di presidente della Commissione Tributaria. PROSCIOLTI Oricchio E PAGANO – Per questa vicenda, insieme al procuratore Oricchio, è stato prosciolto anche l’ex ...

La Corte dei Conti boccia la Trenta : "Nominata consigliera senza requisiti" : La Corte dei Conti mette nel mirino una nomina del ministro della Difesa Elisabetta Trenta. Secondo le accuse dell'organo dello Stato, il ministro, quando ha scelto il consigliere giuridico, non ha rispettato la legge, eludendo le procedure di controllo. Ora, la Corte dei Conti si riunirà nei prossimi giorni per definire l'esito della valutazione del procedimento, esaminando la replica del ministro. Ma intanto, il decreto di nomina è stato ...

Periferie ferme : la Corte dei Conti la affida al pm di Mafia Capitale : Parcheggi, mercati, marciapiedi, caditoie. Opere progettate e realizzate eppure mai entrate in funzione. Finanziate dai privati , con il metodo dello scomputo, , completate e lasciate invecchiare ...

Chiusura dei porti ai migranti : Fattori-DeFalco-Nugnes - adire Corte europea : Sulla Chiusura dei porti c'e' il rischio che possa essere adita la Corte europea. E' quanto prefigurano i senatori Elena Fattori, Paola Nugnes e Gregorio De Falco in un'interrogazione depositata nei giorni scorsi ai ministri Salvini e Toninelli per chiedere conto dell'esistenza o meno di provvedimenti sulla Chiusura dei porti: se, dicono, "non esistessero, come si ritiene, o non fossero stati resi pubblici, si configurerebbe la possibilita' di ...

Parentopoli Ama - in appello la Corte dei Conti ribalta le sentenze : Panzironi assolto e licenziamenti illegittimi : La Parentopoli romana in Ama? Non ha prodotto alcun danno erariale. E i 34 lavoratori assunti dall’allora ad Franco Panzironi e licenziati nel 2015? Altro che cacciarli: dovevano rimanere al loro posto, in quanto personale frutto di “una seria selezione dei candidati”, avente “le caratteristiche richieste per ricoprire le suddette figure professionali esecutive, con la competenza richiesta”; in fondo, su quest’ultimo punto, “non risultano ...