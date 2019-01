Coppa Italia | calendario dei quarti di finale | si parte con Milan-Napoli il 29 gennaio

Volley : Coppa Italia - in semifinale vanno Modena e Civitanova : ROMA- Sono Azimut Leo Shoes Modena e Cucine Lube Civitanova a conquistare le semifinali di Coppa Italia di Superlega. Pronostico rispettato ma per entrambe non è stato per nulla facile. I gialloblu ...

Coppa Italia Pallavolo – Modena batte Milano e vola alle Final Four di Bologna : L’Azimut Leo Shoes Modena si impone per 3-1 nella sfida contro la Revivre Axopower Milano e accede alle Final Four di Coppa Italia Sono oltre 4200 gli spettatori gli spettatori al PalaPanini per la sfida che vale l’accesso alla Final Four di Coppa Italia tra l’Azimut Leo Shoes Modena di Velasco e la Axopower Revivre Milano dell’ex gialloblù Andrea Giani. Modena inizia la gara con Christenson in regia, Zaytsev è l’opposto, bande ...

Calendario Milan 2019 : date partite di Serie A - Coppa Italia e Supercoppa Italiana : Calendario Milan 2019: date partite di Serie A, Coppa Italia e SuperCoppa Italiana partite Milan Serie A 2019 Ci siamo, il nuovo anno è arrivato e con esso la Serie A è pronta a ripartire: il calcio d'inizio è previsto per sabato 19 Gennaio 2019 con la prima giornata del girone di ritorno, mentre l'atto finale della Serie A è previsto il 26 maggio 2019.

Calendario Lazio 2019 : date partite di Serie A - Coppa Italia ed Europa League : Calendario Lazio 2019: date partite di Serie A, Coppa Italia ed Europa League partite Serie A Lazio 2019 Ci siamo, il nuovo anno è arrivato e con esso la Serie A è pronta a ripartire: il calcio d'inizio è previsto per sabato 19 Gennaio 2019 con la prima giornata del girone di ritorno, mentre l'atto finale della Serie A è previsto il 26 maggio 2019.

Calendario Inter 2019 : date partite di Serie A - Coppa Italia ed Europa League : Calendario Inter 2019: date partite di Serie A, Coppa Italia ed Europa League Serie A: Calendario Inter 2019 Ci siamo, il nuovo anno è arrivato e con esso la Serie A è pronta a ripartire: il calcio d'inizio è previsto per sabato 19 Gennaio 2019 con la prima giornata del girone di ritorno, mentre l'atto finale della Serie A è previsto il 26 maggio 2019.

Tabellone Coppa Italia calcio 2019 - gli incroci e gli accoppiamenti fino alla finale. Programma - orari - date e risultati : La Coppa Italia 2019 di calcio entra nel vivo con l’entrata delle big, le migliori otto squadre dell’ultima Serie A. Dagli ottavi di finale si incomincia a fare tremendamente sul serio, il Tabellone a eliminazione diretta è pronto per regalare partite mozzafiato e grandi emozioni con tutte le grandi chiamate e dare il meglio per proseguire la propria avventura nel torneo. La Juventus deve difendere il torneo e incomincerà la propria ...

Calendario Final Four Coppa Italia volley 2019 : il tabellone delle semifinali. Date - programma - orari e tv : Si è definito il quadro della Final Four della Coppa Italia 2019 di volley maschile che si disputerà alla Unipol Arena di Bologna nel weekend del 9-10 febbraio. Ne vedremo delle belle, scenderanno in campo le migliori quattro squadre del nostro campionato che si daranno battaglia per alzare al cielo il secondo trofeo stagionale. Si preannunciano degli incontri particolarmente equilibrati e avvincenti, aperti a tutti i risultati visto che le ...

Coppa Italia volley 2019 - definite le semifinali : Perugia-Modena e Trento-Civitanova. Programma - orari e tv : Perugia-Modena e Trento-Civitanova saranno le semifinali della Coppa Italia 2019 di volley maschile, le quattro grandi corazzate del nostro campionato non hanno steccato nei quarti di finale e si sono così qualificate alla Final Four della competizione che andrà in scena all’Unipol Arena di Bologna il 9-10 febbraio. I Block Devils difenderanno il titolo contro i Canarini: si preannuncia subito una sfida stellare, Leon e Atanasijjevic ...

Volley - Coppa Italia 2019 : Modena e Civitanova - sudate palpitanti e Final Four. Monza sfiora l’impresa - Milano si arrende : Si è completato il quadro dei quarti di Finale della Coppa Italia 2019 di Volley maschile, Modena e Civitanova soffrono in casa ma si impongono e staccano il pass per la Final Four che si disputerà il 9-10 febbraio alla Unipol Arena di Bologna. I Canarini e la Lube affronteranno Perugia e Trento nelle due semiFinali, le prime quattro del campionato daranno grande spettacolo tra meno di due settimane. Modena ha sudato le fatidiche sette camicie ...

LIVE Coppa Italia volley in DIRETTA : Modena-Milano 3-1 e Civitanova-Monza 3-2 - Canarini e Lube alla Final Four : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Milano e Civitanova-Monza, quarti di Finale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. Questa sera conosceremo le ultime due squadre qualificate alla Final Four della competizione che si disputerà a Bologna il 9-10 febbraio, si preannuncia grande spettacolo con due incontri particolarmente accesi e vibranti almeno sulla carta. Non c’è possibilità d’appello, sono partite da dentro o ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kitzbuhel 2019 : si inizia con la discesa libera - l’Italia punta al bersaglio grosso : Domani prende ufficialmente il via il fine settimana di Kitzbuhel valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Si corre, infatti, sulla pista più famosa del Mondo, la mitica Streif, e si parte con la discesa libera. No, non è un refuso. Il meteo, infatti, ha costretto gli organizzatori a rivoluzionare il programma del weekend, posizionando proprio la gara più attesa all’esordio. Lo slalom, di conseguenza, sarà anticipato dalla ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Trondheim 2019 : Jarl Magnus Riiber vuole tornare al successo - l’Italia non parteciperà a questa tappa : Domani prenderà il via a Trondheim (Norvegia) la settima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Il fine settimana di gare inizierà come di consueto venerdì con il Provisional Competition Round, mentre sabato e domenica si svolgeranno due Gundersen con salto dal trampolino HS138 e 10 km di fondo. Andiamo quindi a scoprire cosa ci attende in questo appuntamento. Ancora una volta i riflettori saranno puntati sul norvegese Jarl ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : ITALIA DA SBALLO! Entrambi gli inseguimenti dominano le qualifiche! : Prima giornata, dedicata solo alle qualificazioni delle prove di inseguimento a squadre, per quanto riguarda la tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista in quel di Hong Kong. Subito risultati strepitosi in casa ITALIA: Entrambi i trenini sono al comando. Il quartetto femminile infatti non delude mai: il trenino giovanissimo con Marta Cavalli, Martina Alzini, Elisa Balsamo e Letizia Paternoster timbra il tempo di 4:21.339, che è il ...