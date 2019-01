Coppa d’Asia - netto ko contro l’Iran e dimissioni : Lippi lascia la panchina della Cina con una velenosa frecciatina : Dopo il netto ko contro l’Iran, Marcello Lippi ha annunciato il suo addio alla panchina della Cina: prima di andare però, l’ex ct dell’Italia non ha risparmiato una velenosa frecciatina ai calciatori “Voglio ringraziare tutti, perché con questa partita termina il mio contratto con la nazionale cinese. È stato un onore per me allenare una nazionale così importante per un Paese così importante come la Cina“, con ...

Calcio - Coppa d’Asia 2019 : la Cina di Marcello Lippi battuta dall’Iran per 3-0 nei quarti : La Cina di Marcello Lippi è fuori dalla Coppa d’Asia. Ad Abu Dhabi, nel teatro dello stadio Mohammed Bin Zayed Stadium la formazione del Paese più popoloso del mondo è stata battuta per 3-0 dall’Iran nei quarti di finale. L’incontro è stato deciso dalle reti di Taremi e Azmoun, rispettivamente al 18° e al 31° minuto del primo tempo, e di Ansarifard, al 46° della seconda frazione, con le speranze cinesi ormai ridotte al ...

Coppa Asia : Giappone primo semifinalista : ANSA, - ROMA, 24 GEN - Il Giappone è in semifinale della Coppa d'Asia. A Dubai i nipponici' hanno superato 1-0 il Vietnam grazie a un rigore trasformato da Doan al 12'st. Prossima avversaria dei '...

Calcio estero; Definiti i quarti di finale in Coppa d’Asia : Conclusi, con le due partite di ieri, anche gli ottavi di finale in Coppa d’Asia. Arabia Saudita a parte, che era comunque impegnata in uno scontro molto complicato con il Giappone, non vi sono state molte sorprese. Tra le squadre qualificate per i quarti di finale, forse solo il Vietnam era difficilmente pronosticabile, visto che ha chiuso il suo girone da terzo e ha dovuto superare la Giordania negli ottavi, squadra che aveva impressionato nel ...

Calcio estero; Coppa d’Asia : avanti Giappone - Australia ed Emirati : Anche la seconda giornata di ottavi di finale va in archivio: tutte partite tirate con risultati sempre in bilico. Solo uno dei tre incontri di ieri si è concluso nei novanta minuti regolamentari, mentre uno è finito ai supplementari e uno addirittura ai rigori.Nel big match di questi ottavi di finale il Giappone ha avuto la meglio sulla Arabia Saudita. I nipponici si sono imposti per una rete a zero, decisivo il goal di Tomiyasu dopo venti ...

Coppa d'Asia - gli Emirati di Zaccheroni si qualificano ai quarti : Gli Emirati Arabi Uniti allenato da Alberto Zaccheroni si sono qualificati per i quarti di finale della Coppa d'Asia battendo ai supplementari 3-2 il Kyrghyzistan dopo che i tempi regolamentari si ...

Coppa Asia : Emirati Zaccheroni ai quarti : ANSA, - ROMA, 21 GEN - Gli Emirati Arabi Uniti allenato da Alberto Zaccheroni si sono qualificati per i quarti di finale della Coppa d'Asia battendo ai supplementari 3-2 il Kirghizistan dopo che i ...

