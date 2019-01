CITTÀ DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Shoah Giornata della memoria con Gaetano Basile al

Castellammare - 8mila euro dalla CITTÀ Metropolitana di Napoli per incrementare il verde urbano : Un tesoretto dalla Città Metropolitana per la piantumazione di nuovi alberi allo scopo di rimediare ai danni compiuti dal maltempo durante lo scorso autunno. Il Comune di Castellammare di Stabia ha ...

Castellammare - Villa comunale - villa gabola e smaltimento legno Immacolata : la pulizia della CITTÀ costa altri 60mila euro : Circa 60mila euro per ripulire l'arenile dai rifiuti, villa gabola e per smaltire la legna sequestrata in occasione della festa dell'Immacolata. Il Comune salda il suo debito con Am Tecnology per ...