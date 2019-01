Chi ha paura della libertà in Venezuela

“Ci piglia - ci piglia!”. Traghetto Grimaldi si sChianta contro nave Tirrenia : paura al posto : paura al porto di Olbia, il forte vento ha fatto cozzare la nave in manovra su un'altra ormeggiata. Danni alla passerella fuoribordo e a due finestroni della nave Athara della Tirrenia. Fortunatamente non ci sono feriti.Continua a leggere

Fedez racconta i suoi attacChi di panico e la paura di morire : 'Cambio spesso psicologo' : Si avvicina l'uscita di 'Paranoia Airlines', il nuovo attesissimo album di Fedez, che sarà disponibile nei negozi di dischi e su tutte le principali piattaforme di streaming on line a partire da domani, o meglio, dalla mezzanotte di questa sera. Nei recenti incontri con la stampa il cantante ed influencer milanese ha iniziato a raccontare quali saranno le tematiche del disco, soltanto parzialmente intuibili dai tre singoli che sono già stati ...

Matteo Salvini - la paura segreta del leghista : 'Ho paura di sChiantarmi - dormo con due cuscini' : Sondaggi alla mano, la Lega di Matteo Salvini ha raggiunto picchi di consenso che il Carroccio non aveva mai visto finora. Un record che il ministro dell'Interno confessa di vivere anche con un ...

“La Francia si sta italianizzando - è sempre più Chiusa e la diversità fa paura” : Ci sono episodi della nostra vita che non passano mai, altri che fanno finta di sparire e invece continuano a condizionarci. Sono – come pensa Alessandra, la quarantenne protagonista di "Idda"(Einaudi Stile Libero), il nuovo libro di Michela Marzano -professore ordinario di Filosofia morale all'Università Paris Descartes - "ricordi ingarbugliati che all'improvviso riappaiono, immagini e parole che riaffiorano a casaccio, prima di ...

I timori di Salvini : "Ho paura di andare a sChiantarmi" : Matteo Salvini sente sul viso la fresca brezza dei sondaggi. Dice non non guardali, su Facebook ripete che non andrà all'incasso (almeno prima delle europee) e nelle piazze ribadisce di preferire il contatto con la gente dei freddi numeri delle statistiche. Di certo c'è che la sua Lega, lanciata ben oltre il 30%, dovrebbe dare al leader del Carroccio la sicurezza di essere sulla cresta dell'onda. Eppure il ministro dell'Interno ha "paura". Ha ...

Salvini : "Ho paura di andare a sChiantarmi" : "Sì, ci sono momenti in cui ho paura di schiantarmi, e allora cerco di non cambiare". Salvini dal volto umano, fuori dalle dirette Facebook, dai selfie, dalla faccia feroce per tenere il punto, in una lunga intervista su Panorama anticipata dalla Verità."Il consenso, devo dire la verità, mi spaventa. Primo partito, mamma mia... - riflette ad alta voce Salvini -. Però l'impegno è rimanere me stesso, non cambiare ...

Sete di perfezionismo e paura del giudizio : così aumenta il risChio di avvicinarsi all'alcol : Cercare di essere costantemente all'altezza delle aspettative può portare a bere eccessivamente. La necessità di gestire le emozioni negative, quelle derivanti dal bisogno di presentarsi agli altri in ...

Fintech tra vantaggi e spauracChi : In principio, nell'immaginario dell'uomo medio italiano, l'attività bancaria era associata a due parole: sicurezza ed austerità. Da una parte, infatti, ottenere un lavoro in banca significava anzitutto garantire a se stessi e alla propria famiglia un lavoro stabile e ben retribuito, dall'altra le banche erano percepite come istituzioni algide, alle prese con i lenti ritmi delle liturgie della burocrazia e quindi distanti dalla ...

Fedez : “Ho paura di morire. Ho bisogno di Chiara Ferragni” : Fedez racconta per la prima volta le sue paure e quel dolore che ha sempre nascosto che solo Chiara Ferragni riesce a placare. “Mi dà panico il vuoto, volare – ha svelato a Vanity Fair -. Ho l’ansia di sparire all’improvviso, di non essere all’altezza. Timore d’impazzire per qualsiasi motivo e, da ipocondriaco, di qualsiasi malattia, con tanto di sintomi che vengono fuori davvero. Su tutte: paura di morire”. Il rapper nella ...

Fedez si confessa : «Ho paura di morire. Di Chiara Ferragni ho bisogno per andare avanti» : paura del vuoto, di volare, di non essere all?altezza. Leggo.it torna a parlare di Fedez che racconta i suoi timori (non a caso il suo ultimo album si chiama ?Paranoia Airlines?):...

Chiara Alessandri ha ucciso Stefania Crotti per gelosia/ La sorella della vittima : "Aveva paura di lei" : Chiara Alessandri ha ucciso Stefania Crotti per gelosia, e spunta un supertestimone. La sorella della vittima: "Aveva paura di lei"

Meghan Markle “aveva un profilo Instagram segreto e lo ha Chiuso perché aveva paura dei trolls” : Fino a poco tempo fa, dicembre per la precisione, Meghan Markle aveva un account Instagram segreto. La moglie del principe Harry è stata infatti costretta a chiudere il suo prima delle nozze, quando ha fatto il suo ingresso ufficiale nella Famiglia Reale. Non è facile però stare lontani dai social e così ne aveva aperto un altro in gran segreto, che usava solo per seguire i suoi amici. A Natale però, ha deciso di chiuderlo: una decisione presa ...

