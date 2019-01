ilfattoquotidiano

: Cercasi allenatore privato per due bambini: lo stipendio è di 85mila euro all’anno - TutteLeNotizie : Cercasi allenatore privato per due bambini: lo stipendio è di 85mila euro all’anno - zazoomnews : A.A.A. cercasi allenatore privato di calcio per due bambini. Lo stipendio? 85mila euro l’anno - #A.A.A. #cercasi… - zazoomblog : A.A.A. cercasi allenatore privato di calcio per due bambini. Lo stipendio? 85mila euro l’anno - #A.A.A. #cercasi… -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) AAA. Amate il calcio e avete esperienza in merito? Vi piacciono ie non disdegnereste di dedicare le vostre giornate a crescere due piccoli campioni in erba? Abbiamo il lavoro dei vostri sogni. Così si legge in un annuncio pubblicato sul portale inglese Childcare da due genitori londinesi che cercano un, o anche un ex calciatore, per i loro due figli di 8 e 10 anni. A lui spetterà il compito di farli diventare dei veri e propri campioni, il tutto per unodi quasil’anno (75mila sterline). L’impiego è a tempo pieno e richiede due ore di allenamento tutti i giorni dopo la scuola, nonché la supervisione durante le partite della domenica.La paga già menzionata include anche la malattia retribuita e 30 giorni di ferie l’anno. Il primo contratto sarà di 6 mesi, ma con possibilità di estensione in caso di soddisfazione ...