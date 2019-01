Caso Diciotti | Paragone | “Il M5s voterà sì all’autorizzazione a procedere”

Diciotti - Caso Salvini al Senato il 30 gennaio - il ministro : 'Pronto a farmi processare' : La giunta per le elezioni e le immunità parlamentari del Senato esaminerà la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno e Senatore della Repubblica Italiana Matteo Salvini, istanza avanzata dal Tribunale dei Ministri della Procura Generale di Catania sulla vicenda della nave Diciotti. L'assise del Senato si riunirà a tal proposito mercoledì 30 gennaio. Intanto, il vice-premier e segretario nazionale della ...

Caso Diciotti - Tribunale dei ministri vuole procedere contro Salvini : Caso Diciotti, Tribunale dei ministri vuole procedere contro Salvini La procura di Catania aveva chiesto l’archiviazione. Ad agosto la nave con a bordo 137 migranti non aveva potuto sbarcare per 10 giorni. Il ministro, indagato per sequestro di persona, dice: non cambio posizione. Anm: "Salvini deride e delegittima ...

La Sea Watch può diventare un altro 'Caso Diciotti' : Roma, 25 gen., askanews, - La nave Sea Watch 3 dell'omonima ong tedesca, con a bordo 47 migranti soccorsi nei giorni scorsi a nord di Zuwarah, Libia,, in acque internazionali, si trova a poche ...

Caso Diciotti : tribunale dei ministri chiede processo per Salvini : Il vice presidente del Consiglio: 'Sono colpevole ma non si cambia. La politica sui migranti non la fanno i giudici', dice il ministro dell'Interno. Toninelli: 'Ci può pensare Olanda'

Matteo Salvini - la tentazione di farsi processare per il Caso-Diciotti. E Marco Travaglio conferma : Giudici scatenati contro Matteo Salvini: il tribunale dei ministri di Catania, infatti, vuole il vicepremier leghista a processo per il caso della Diciotti, che risale allo scorso agosto. L'accusa è quella di "sequestro di persona". La 'colpa' di Salvini? Aver fermato il flusso irregolare di immigra

Caso Diciotti - chiesta autorizzazione a procedere per Salvini. Il Ministro : "Sono pronto all'ergastolo" : Nuova diretta Facebook per Matteo Salvini. Il Ministro dell'Interno, dal suo Studio al Viminale, ha mostrato alle telecamere i nuovi atti che gli ha inviato il Tribunale di Catania, sempre in merito alla vicenda Diciotti. Caso Diciotti: i fattiNella notte tra il 15 ed il 16 agosto due motovedette della Guardia Costiera italiana salvarono 190 migranti che si trovavano a bordo di un gommone in acque Sar maltesi, a 17 miglia nautiche dall'isola di ...

La Procura di Catania come una polveriera sul Caso Diciotti : La Procura polveriera. Il tribunale dei ministri di Catania rovina la festa a Matteo Salvini ribaltando la richiesta di archiviazione formulata dal Procuratore capo Carmelo Zuccaro per la vicenda della nave Diciotti che vede il ministro dell'Interno indagato per abuso di potere e sequestro di 177 immigrati a bordo. Dalle parti del palazzo di Giustizia del capoluogo etneo il fatto sembra essere totalmente inedito. Qui Zuccaro viene chiamato "lo ...

Si riapre il Caso Diciotti. Il Tribunale dei ministri per il processo a Salvini. Lui : 'provocazione' : Il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per la vicenda della nave Diciotti. Lo si apprende da fonti del ...

Tribunale dei Ministri Catania : componenti - come funziona e Caso Diciotti? : Tribunale dei Ministri Catania: componenti, come funziona e caso Diciotti?T caso nave Diciotti: mentre gli italiani si sono pronunciati a favore della posizione di Salvini (qui l’articolo sul sondaggio SWG) alcuni giudici la pensano diversamente. Chiaramente si tratta di una semplificazione per introdurre l’argomento di cronaca. Per chi non ricorda il caso scoppiato ad agosto 2018 ricordiamo che Diciotti è il nome della nave ...

Caso Diciotti - il tribunale dei ministri chiede processo contro Salvini. Lui 'Ritenetemi sequestratore per i mesi a venire' : ROMA - Il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il reato di sequestro di persona per il Caso della nave Diciotti . Diversamente da quanto ...

Caso Diciotti - i leghisti rassicurano : “Voto del M5s su Salvini? Vedrete - non ci sarà alcuna crisi”. L’imbarazzo di Fraccaro : Dopo la decisione del tribunale dei ministri di Catania, che ha chiesto l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini per la vicenda della nave Diciotti, la parola passa ora al Senato. sarà Palazzo Madama a dover votare o meno l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno: in attesa che si esprimano i vertici del M5s, è stato lo stesso vicepresidente del Consiglio ad ...

Salvini e il blocco della Diciotti - il Caso non è chiuso : Che tipo di scelta politica? Quella di 'chiedere in sede europea la distribuzione dei migranti in un caso in cui secondo la convenzione Sar internazionale, acronimo di search and rescue, ricerca e ...

Caso Diciotti - il tribunale dei Ministri di chiede di procedere contro Salvini. Lui : «Ennesima provocazione» | : Intanto la nave Sea Watch si dirige verso l’Italia per sfuggire al maltempo. Il ministro dell’Interno: «Ennesima provocazione, nessuno sbarcherà»

LA SCHEDA - Caso Diciotti - il film dei dieci giorni in mare : Dal soccorso al largo di Lampedusa, il 16 agosto scorso, all'autorizzazione allo sbarco a Catania concessa solo il 25, dopo che la Chiesa aveva dato la sua disponibilità all'accoglienza