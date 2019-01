Carolyn Smith triste su Instagram | “Rivoglio indietro il mio corpo”

Carolyn Smith - la foto prima del cancro : «Voglio indietro il mio corpo». La risposta dei fan è impressionante : Carolyn Smith non ha mai fatto mistero della sua battaglia contro il cancro, anzi la ballerina e coreografa ha mostrato più volte foto di sè durante le terapie, nei momentimigliori come...

Carolyn Smith di nuovo in ospedale : il tumore è tornato : Carolyn Smith, la celebre giurata di Ballando con le Stelle, è stata nuovamente ricoverata in ospedale. Lo ha reso noto la stessa Carolyn attraverso una storia sul suo profilo Instagram. La donna dopo l’intervento prosegue la sua battaglia contro il tumore che, a quanto pare, è ritornato. L’ex coreografa, inoltre, ha pubblicato un breve video sul social mostrando lei all’interno di una struttura ospedaliera e scrivendo come commento: ...

Ballando con le stelle - Carolyn Smith : “Ho perso parte della mia anima” : Ballando con le stelle 2019, Carolyn Smith annuncia la sua perdita: “Ti amo per sempre” Non è un giorno felice quello di oggi per Carolyn Smith: il giudice di Ballando con le stelle, come annunciato sui social, ieri ha perso uno dei suoi amatissimi labrador. La Smith, si sa, è da sempre molto legata agli animali: non a caso possiede diversi cani e, come rivelato in varie interviste rilasciate negli ultimi due anni, proprio uno dei ...

L’addio di Carolyn Smith al suo amato cane : “Ho perso parte della mia anima” : L’addio commovente ad un compagno di vita che ha rappresentato molto per lei: a scriverlo è Carolyn Smith, che su Instagram ha annunciato la morte del suo cane. La ballerina non ha mai nascosto di essere una grande amante degli animali. Lei e il marito Ernestino Michielotto ne hanno adottati diversi nel corso degli anni, fra questi sei cani che sono stati inseparabili compagni di coccole e giochi per Carolyn Smith. Oggi però la giudice di ...

Carolyn Smith : «Addio al mio adorato labrador - ho perso un pezzo della mia anima» : Dopo aver diviso con i followers la sua battaglia con il cancro , Carolyn Smith , coreografa e giudice a Ballando con le stelle , racconta anche del suo dolore per la morte del suo adorato cane ...

Morte Sandro Mayer - il commento di Carolyn Smith : Il lutto di venerdì 30 novembre ha sconvolto tutti. L’Italia intera è scioccata per la Morte di Sandro Mayer scomparso a 77 anni al Fatebenefratelli di Roma. Storico giornalista e direttore DiPiù e DiPiù Tv, noto al grande pubblico anche per gli anni passati a Balllando con le stelle come opinionista. Proprio il cast di Ballando, insieme a molti rappresentanti dello spettacolo, nei minuti successivi all’annuncio della scomparsa si sono ...

Carolyn Smith : il tumore è cresciuto ma sta morendo - io non mollo mai : Carolyn Smith su twitter annuncia: brutta notizia...il tumore era di 8 millimetri e adesso è 12. Buona notizia...sta morendo ma non è ancora morto.