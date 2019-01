Calciopoli | niente risarcimenti a Brescia | Bologna e Gazzoni

Calciopoli - niente risarcimento danni per Brescia e Bologna : la decisione della Corte di Napoli : Rigettata anche la richiesta dell’ex società di Giuseppe Gazzoni Frascara, che controllava il club rossoblù all’epoca dei fatti Nessun risarcimento danni a Brescia e Bologna per Calciopoli né all’ex società di Giuseppe Gazzoni Frascara che controllava il club rossoblù all’epoca dei fatti. Lo ha deciso in via definitiva la Corte di appello di Napoli, che ha dichiarato estinti per decorrenza dei termini i giudizi ...