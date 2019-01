calcioweb.eu

: #Calciopoli, nessun risarcimento per #Bologna, Brescia e Gazzoni - CalcioWeb : #Calciopoli, nessun risarcimento per #Bologna, Brescia e Gazzoni - juveseven : RT @seriartesnc: Ok. Ricapitolando. Nessuna partita truccata, nessun arbitro comprato, nessuna squadra danneggiata (tranne la Juve) ma per… - carlopao86 : RT @glmdj: Nessun risarcimento a Brescia e Bologna per #Calciopoli né all’ex società #GazzoniFrascara. La Corte D'Appello di Napoli: 'difet… -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) A distanza di anni continua a far discutere lo scandalo. La novità delle ultime ore è che la Corte di Appello di Napoli ha respinto le domande didanni per proposte dalla Victoria 2000 s.r.l. di proprietà dell'ex patron delGiuseppeFrascara e dalCalcio nei confronti di Andrea e Diego della Valle, Sandro Mencucci e della Fiorentina, dell'allora dg della Juventus Luciano Moggi e proprio nei confronti del club bianconero. Inoltre sono state respinte le domande dianche nei confronti dell'ex designatore arbitrale Pierluigi Pairetto, dell'ex arbitro Massimo De Santis e dell' allora vicepresidente della FIGC Innocenzo Mazzini. La comunicazione è arrivata anche direttamente da Luciano Moggi.