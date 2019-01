Calciomercato - le trattative nella notte : nomi nuovi per Genoa e Bologna - scatti di Milan e Fiorentina : Calciomercato SERIE A – Ultimi giorni di Calciomercato con trattative sempre più calde, nelle prossime ore pronti ad essere annunciati altri colpi. Il Milan non si ferma all’arrivo di Piatek, è calda infatti la pista che porta a Yannick Ferreira Carrasco, previste novità importanti entro le prossime 48 ore con l’intenzione di regalare a Gattuso un altro calciatore offensivo. Su Mehdi Benatia c’è l’Al Duhail, ...

Calciomercato - trattative di oggi e ultime news LIVE : 08:31 24 gen Corriere dello Sport: "De Paul all'Inter" Si apre con il mercato dell'Inter la prima pagina del Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. "De Paul all'Inter" è il titolo di apertura ...

Calciomercato 2019 : tutte le trattative e news di oggi 24 gennaio 2019 - : 08:05 Roma-Tonali, c'è la conferma di Cellino C'è sempre più attenzione attorno al nome di Tonali. La giovane stella del Brescia interesse a tanti club. La Roma è in pole position, come confermato da ...

Calciomercato - le ultime trattative : sondaggio Inter per Soares - innesto in difesa per l’Udinese : Sono ore caldissime per il Calciomercato in Serie A, in particolar modo ultimi giorni per le squadre del massimo campionato con l’obiettivo di rinforzarsi. Secondo ‘Gianluca Di Marzio’ Sebastien De Maio è davvero a un passo dall’Udinese: prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di un determinato numero di presenze, visite mediche previste già per la giornata di venerdì. Il Parma ha sbloccato la trattativa ...

Calciomercato - tutte le trattative : nomi nuovi per Genoa e Bologna - il Napoli individua l’eventuale sostituto di Allan : Calciomercato SERIE A – Ultimi giorni di trattative di Calciomercato, le squadre del massimo campionato di Serie A alla ricerca di rinforzi per la seconda parte di stagione. E’ calda la trattativa tra il Napoli ed il Psg per il centrocampista Allan, il club azzurro non ha intenzione di privarsi di uno dei migliori calciatori in circolazione ma un’offerta sopra i 100 milioni di euro potrebbe far cambiare idea al presidente ...

Calciomercato - tutte le trattative : scatto Genoa per l’attacco e Balotelli può tornare in Italia - mosse di Spal ed Udinese : Ultimi giorni di Calciomercato caldissimi, le squadre di Serie A si muovono con l’intenzione di rinforzarsi. Oggi l’incontro per mettere nero su bianco al trasferimento di Piatek dal Genoa al Milan, è tutto fatto manca solo la firma. Il Genoa si muove in entrata ed il nome in pole per l’attacco è quello di Marko Pjaca, accordo con la Juventus raggiunto per il calciatore che attualmente indossa la maglia della Fiorentina, ...

Calciomercato - Bologna scatenato : le ultime sulle trattative per far contento Inzaghi : Calciomercato, Bologna alle prese con diverse piste per rafforzare la rosa a disposizione di Mister Pippo Inzaghi Il Bologna sta vivendo ore concitate in chiave Calciomercato. Dopo i botti iniziali, la società del presidente Saputo si sta muovendo per mettere a segno altri colpi per puntellare la rosa di mister Pippo Inzaghi. Detto dello scambio Falcinelli-Farias col Cagliari che resta in piedi e verrà valutato in queste ore, serve un ...

Calciomercato gennaio 2019 : data apertura - chiusura e trattative. Il tabellone : Calciomercato gennaio 2019: data apertura, chiusura e trattative. Il tabellone Calciomercato 2019 gennaio, quando finisce La sessione invernale di Calciomercato è ormai alle porte. Le squadre italiane e straniere sono chiamate a modificare la propria squadra se necessario e a migliorarla, in vista della seconda metà di stagione. La finestra di gennaio sarebbe dovuta durare dal 3 gennaio al 18 dello stesso mese in Serie A. Questo in base alla ...

Calciomercato Milan - le ultime notizie sulle trattative rossonere : l'arrivo di Piatek - l'addio di Higuain ma non solo : l'arrivo di Lucas Paquetá , l'addio di Gonzalo Higuain in direzione Chelsea, la trattativa con il Genoa per Piatek e tanti altri movimenti per il presente e per il futuro: il Milan è sicuramente tra ...

Calciomercato - trattative di oggi e ultime news LIVE : LIVE 08:50 20 gen La Fiorentina ha chiesto informazioni Lobotka del Celta Vigo , giocatore con cui ci aveva provato anche il Napoli. Empoli , idea Andreolli per la difesa; in uscita, trattativa con il ...

Il Calciomercato oggi – Tutte le trattative in Serie A - sono ore caldissime : Il calciomercato oggi – Ultime ore calde per quanto riguarda il calciomercato di Serie A, in particolar modo a tenere banco è il valzer di attaccanti. Quella di ieri è stata l’ultima partita con la maglia del Milan per Gonzalo Higuain, quasi tutto definito per il passaggio al Chelsea, è arrivato l’ok anche dalla Juventus: prestito di 6 mesi con obbligo di un ulteriore prestito di un altro anno a determinate condizioni. Il Milan ha ...

Calciomercato - trattative di oggi e ultime news LIVE : LIVE 15:54 17 gen Niente Serie A per Kabak: il difensore turco va allo Stoccarda Né Roma né Inter: Ozan Kabak , difensore turco classe 2000, passa ufficialmente dal Galatasaray allo Stoccarda . ...

Calciomercato Milan - avviate le trattative per sostituire Gonzalo Higuain : Quella della Supercoppa Italiana è una delusione da smaltire in fretta per i rossoneri: il Milan deve ora pensare al campionato e al Calciomercato. Gonzalo Higuain, dopo le tantissime chiacchiere prima della finale di Supercoppa Italiana, in cui ha giocato solo 20 minuti, è infatti pronto a trasferirsi al Chelsea. Durante la notte infatti sono stati fatti notevoli passi avanti per il trasferimento di Higuain dal Milan al Chelsea, via Juventus. ...

Calciomercato - trattative di oggi e ultime news LIVE : 08:52 16 gen La Gazzetta dello Sport: "Piatek, Diavolo sempre più vicino" L'apertura della Gazzetta dello Sport è dedicata alla Supercoppa italiana tra Juventus e Milan . Ma nelle pagine interne, la ...