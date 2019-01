Calciomercato Napoli | Allan escluso dal Psg in vista del Psg?

Calciomercato Napoli : Allan e il PSG - tutti i dettagli dell’operazione : Calciomercato Napoli: Allan e il PSG, tutti i dettagli dell’operazione Nonostante se ne parli da parecchio tempo, la vicenda risulta poco chiara. Il rapporto tra Allan e il PSG, sembra essersi intensificato negli ultimi giorni, con la volontà iniziale del giocatore sempre più prorompente. Benché sia la società che il giocatore fossero d’accordo per la partenza, la volontà economica risulta essere un ostacolo duro da ...

Calciomercato Atalanta - Inglese nel mirino : il Napoli vorrebbe rinviare i discorsi a giugno : Miglior attacco della Serie A finora, ma nonostante questo l' Atalanta è al lavoro per provare a rinforzare ulteriormente il reparto avanzato. Obiettivi chiari per la società nerazzurra, che ha messo ...

Calciomercato Napoli / Ultime notizie : Fornals e Lobotka per il centrocampo del futuro : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie: Allan sempre più vicino al Paris Saint German. Due possibili nomi a centrocampo sono Fornals e Lobotka.

Calciomercato Napoli – Il PSG prende Paredes ma non molla Allan : pronta l’offerta ‘indecente’ a De Laurentiis : Il PSG prende Paredes dallo Zenit ma non molla Allan del Napoli: il club parigino è pronto a soddisfare le richieste dei partenopei Negli ultimi incontri, Allan ha spesso visto i compagni dalla pachina. Il motivo? Le sirene di Calciomercato provenienti da Parigi. Il PSG infatti, visto l’infortunio di Verratti e i problemi con il rinnovo di Rabiot, ricerca dei nuovi profili per il proprio centrocampo e il brasiliano è in cima alla lista dei ...

Calciomercato Napoli : Cavani la grande suggestione. Lozano e Fornals in prima fila : Calciomercato Napoli, il tira e molla per Allan al Psg è l’emblema della filosofia di Aurelio De Laurentiis.Capitalizzare al massimo per investire al meglio. Così le indiscrezioni sulla vendita­ record del brasiliano (100 milioni) viaggiano con le notizie sull’offerta al Villarreal di 25 milioni di euro per il promettente Pablo Fornals, centrocampista di 22 anni già nel giro della nazionale spagnola.Anche la scorsa estate il suo gemello ...

Calciomercato Napoli - girandola a centrocampo : Allan - Rog e Fornals si muovono : Calciomercato Napoli, rotazioni a centrocampo – Nei piani iniziali doveva essere una sessione di mercato tranquilla per il Napoli. Nessuna operazione in particolare, se non la definizione in uscita di qualche prestito, e soprattutto nessuna partenza eccellente. L’ultima settimana del mercato invernale invece potrebbe scombinare completamente i piani del club azzurro, nel bel mezzo di […] L'articolo Calciomercato Napoli, girandola a ...

Calciomercato Napoli - PSG forte su Allan. Sarri su Hysaj : Calciomercato Napoli, due big in uscita? – Tempi di grandi manovre di mercato in casa Napoli. Quella che doveva essere una “tranquilla” sessione invernale si potrebbe rivelare una sorta di rivoluzione per la squadra allenata da Carlo Ancelotti. A pochi giorni dalla chiusura delle trattative, infatti, gli azzurri potrebbero perdere due pedine fondamentali dello schieramento […] L'articolo Calciomercato Napoli, PSG forte su Allan. Sarri su ...

Calciomercato - tutte le trattative : nomi nuovi per Genoa e Bologna - il Napoli individua l’eventuale sostituto di Allan : Calciomercato SERIE A – Ultimi giorni di trattative di Calciomercato, le squadre del massimo campionato di Serie A alla ricerca di rinforzi per la seconda parte di stagione. E’ calda la trattativa tra il Napoli ed il Psg per il centrocampista Allan, il club azzurro non ha intenzione di privarsi di uno dei migliori calciatori in circolazione ma un’offerta sopra i 100 milioni di euro potrebbe far cambiare idea al presidente ...

Calciomercato Napoli - Kouamè? Forse a giugno. Le parole di Perinetti : Calciomercato Napoli – Di sicuro c’è che Kouame resterà a Genova fino a fine stagione. Il suo futuro però è già scritto, con il Napoli che ha bruciato la concorrenza e ha prenotato l’attaccante del futuro. Sembra tutto scritto per giugno, ma per ora la trattativa ha subito una brusca frenata. Le parole di Perinetti: […] L'articolo Calciomercato Napoli, Kouamè? Forse a giugno. Le parole di Perinetti proviene da Serie A ...

Calciomercato Napoli - contatti per Fornals del Villarreal. Il Psg insiste per Allan : Dopo Fabian Ruiz, arrivato in azzurro dal Betis Siviglia la scorsa estate, il Napoli punta un nuovo giovane spagnolo. Si tratta di Pablo Fornals , centrocampista di proprietà del Villarreal. contatti ...