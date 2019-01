Calciomercato Milan | Zapata | l’Inter prova lo scippo a zero?

Calciomercato Milan : un trasferimento rischia di saltare? I dettagli : Al Milan rischia di saltare il trasferimento di Antonio Donnarumma all’Olympiacos a causa dell’infortunio di Pepe ReinaCalciomercato / SERIE A – Il matrimonio tra Antonio Donnarumma e l’Olympiacos non sa ancora da fare (per ora). Nonostante le parti avevano trovato l’accordo e lo stesso calciatore aveva già dato parola ai greci da tempo, il Milan ha bloccato la cessione del suo terzo portiere. La motivazione di ...

Calciomercato Milan / Ultime notizie - Deulofeu torna in rossonero? Leonardo ci prova con il Watford : Calciomercato Milan, Ultime notizie: Gerard Deulofeu piace ancora ai rossoneri, Leonardo lavorerà per riportare a Milano il giocatore spagnolo.

Calciomercato Milan/ Ultime notizie - pronti 10 milioni per il giovane Aurelien Tchouameni del Bordeaux : Calciomercato Milan, Ultime notizie: si vaglia l'operazione Tchouameni del Bordeaux. I rossoneri sarebbero pronti a mettere 10 mln per il centrocampista.

Calciomercato Milan : si lavora al ritorno di Gerard Deulofeu : Gerard Deulofeu potrebbe essere l’innesto per l’esterno in chiave Milan, la trattativa per Carrasco va a rilento e si cercano alternative valide Gerard Deulofeu è tornato a far parlare di sé, accostato nuovamente al Milan, club nel quale si è rilanciato dopo l’esperienza al Barcellona. Attualmente l’esterno spagnolo è in forza al Watford ed i rossoneri sarebbero disposti a prendere il calciatore solo in prestito con ...

Calciomercato Milan - oggi la firma di Tiago Djalò : bloccata la cessione di Antonio Donnarumma : Il centrale portoghese arriverà oggi in Italia per firmare il nuovo contratto con il club rossonero, che intanto ha bloccato la cessione di Antonio Donnarumma Non solo Paquetà e Piatek, il Milan si assicura anche un giovane difensore portoghese classe 2000. Si tratta di Tiago Djalò, prelevato dallo Sporting CP nei giorni scorsi, al termine di un blitz utile per battere la concorrenza di United e City. LaPresse – Spada Accordi ...

Calciomercato Milan/ Ultime notizie : dopo Piatek arriva anche Abanda dal Monaco : Calciomercato Milan, Ultime notizie: Leroy Abanda è sbarcato a Milano e sarà aggregato alla primavera, per ora invece Antonio Donnarumma non si muove.

Il Calciomercato oggi – Benatia chiede la cessione - il Milan chiude per Carrasco : Il calciomercato oggi – Ultimi giorni di calciomercato con trattative sempre più calde, nelle prossime ore pronti ad essere annunciati altri colpi. Il Milan non si ferma all’arrivo di Piatek, è calda infatti la pista che porta a Yannick Ferreira Carrasco, previste novità importanti entro le prossime 48 ore con l’intenzione di regalare a Gattuso un altro calciatore offensivo. Secondo Gianluca Di Marzio su Mehdi Benatia c’è l’Al ...

Calciomercato Milan : Duncan e Sensi asse col Sassuolo. Leo farà il passo per Sergej? : Calciomercato Milan le ambizioni del Milan non sono certo un segreto. Ma sono altrettanto note le ristrettezze che l’Uefa ha posto per il Fair Play finanziario.Una contraddizione che in queste ultime settimane ha condizionato non poco le mosse di Leonardo e Maldini.Higuain ha trovato una sistemazioneL’uscita di Higuain e l’arrivo di Piatek sono la prova di un chiaro cambio di strategia made in Gazidis. Il motto è ringiovanire, possibilmente ...

Calciomercato Milan - Stefan Simic ceduto al Frosinone : MilanO - Stefan Simic è un nuovo difensore del Frosinone . La società meneghina, infatti, comunica di averlo ceduto in prestito fino al 30 giugno 2019 con questa nota ufficiale: " AC Milan comunica di ...

Calciomercato Milan - “operazione centrocampo” : nuovi e vecchi nomi al vaglio : Calciomercato Milan, il club rossonero non si fermerà a Piatek per quanto concerne la sessione invernale di mercato: le ultime notizie Calciomercato Milan, dopo Piatek, la sessione invernale del club rossonero proseguirà con la ricerca del tanto agognato centrocampista. Biglia viaggia verso il ritorno ma sarà un processo di rientro non certo rapido, inoltre qualcuno potrebbe salutare la truppa come Mauri e Bertolacci. Insomma, un innesto ...

Calciomercato di gennaio 2019 : dopo Piatek - Milan su Carrasco : La sessione invernale del Calciomercato 2019 si conclude il giorno 31 gennaio, quindi c'è ancora tempo, per le squadre di serie A, per rafforzare i propri organici e risultare maggiormente competitive nel girone di ritorno. Piatek ha lasciato il Genoa, per accasarsi al Milan. Preziosi lo pagò 4 milioni, ne ha incassati 35 e aspettando la fine della stagione avrebbero potuto essere molti di più. Il polacco si è fatto strada nel nostro campionato ...

Calciomercato - le trattative nella notte : nomi nuovi per Genoa e Bologna - scatti di Milan e Fiorentina : Calciomercato SERIE A – Ultimi giorni di Calciomercato con trattative sempre più calde, nelle prossime ore pronti ad essere annunciati altri colpi. Il Milan non si ferma all’arrivo di Piatek, è calda infatti la pista che porta a Yannick Ferreira Carrasco, previste novità importanti entro le prossime 48 ore con l’intenzione di regalare a Gattuso un altro calciatore offensivo. Su Mehdi Benatia c’è l’Al Duhail, ...

Calciomercato - il Milan non si ferma : Leonardo ha in canna un altro colpo da 90 : Calciomercato, il Milan a caccia di un altro colpo che possa dare nuove soluzioni a mister Gennaro Gattuso: Leonardo lavora senza sosta Calciomercato, Milan scatenato in queste ore della sessione invernale. Il club rossonero ha messo a segno l’acquisto di Piatek nella serata di ieri dopo aver ceduto Higuain al Chelsea. Adesso il ds Milanista Leonardo sta continuando a lavorare al rafforzamento della rosa a disposizione di mister ...