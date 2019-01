Calciomercato Juventus: è fatta per il ritorno di Caceres

lanotiziasportiva

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Il terzino della Lazio Martin Cáceres diventerà un nuovo calciatore della, con l’argentino che tornerà a Torino per la terza volta/ SERIE A – Colpo a sorpresa dellache, pochi minuti fa, ha ufficializzato ildi Martin Cáceres. Il terzino argentino, ormai fuori dal progetto della Lazio di Simone Inzaghi, raggiungerà a breve Torino, dopo aver firmato il contratto che la dirigenza bianconera manderà allo stesso giocatore. L’accordo tra i campioni d’Italia e il club biancoceleste è arrivato grazie alla volontà di Paratici, con l’operazione che costerà in totale 600 mila euro. Per Cáceres si tratta della terza avventura con la formazione torinese; il primo anno fu lo sfortunato 2009/10, dove debuttò con una rete proprio alla Lazio, ma si spense poco dopo come tutta la squadra. Completamente diverso invece il periodo dal ...