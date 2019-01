Calciomercato Chievo | c' è Schelotto | oggi le visite mediche È un ritorno in Italia dopo

Calciomercato Chievo - colpo in entrata del club gialloblù : preso Ezequiel Schelotto dal Brighton : L’esterno ex Inter torna in Italia dopo le esperienze all’estero, vestirà la maglia gialloblù del Chievo Nuova avventura in Serie A per Ezequiel Schelotto, l’esterno italo-argentino vestirà la maglia del Chievo Verona. L’ex Inter arriva con la formula del prestito dal Brighton, società inglese che lo aveva prelevato dallo Sporting CP nell’agosto del 2017. In giornata sono previste le visite mediche, dopodiché ...

Calciomercato Inter : ufficiale Braz o - andrà in prestito al Chievo : Con il Brasile "dei grandi", Brazão si è potuto allenare al fianco di Ederson e Alisson, probabilmente due degli attuali Interpreti migliori al mondo tra i pali. L'esperienza è andata bene, anche se ...

Calciomercato Parma - doppio affare con il Chievo [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Parma – Il Parma ha disputato fino al momento una stagione molto importante ma non si ferma e ha intenzione di provare a lottare fino alla fine per la qualificazione in Europa League. Continua la ricerca ad un attaccante e nelle ultime ore sono aumentate le chance di arrivare all’attaccante Stepinski. Il Chievo crede ancora alla salvezza e non vuole privarsi di uno dei migliori calciatori, per questo motivo ...

Calciomercato Napoli - preso Kiyine dal Chievo : arriverà a luglio : Sul mondo azzurro si è abbattuto prepotentemente l'uragano PSG, che vorrebbe privare Ancelotti di Allan già a a gennaio. L'eventuale perdita del brasiliano sarebbe un brutto colpo, con il Napoli che ...

Calciomercato Inter - i nerazzurri incontrano il Chievo per chiudere Brazao : Calciomercato Inter – La linea scelta dall’Inter in questa sessione invernale di Calciomercato è chiara: il club nerazzurro ritiene il proprio organico assolutamente completo ed all’altezza con gli obiettivi prefissati ad inizio stagione e con le sfide e le competizioni che attendono la formazione del tecnico Luciano Spalletti. Una decisione che tuttavia non deve essere […] L'articolo Calciomercato Inter, i nerazzurri ...

Calciomercato Empoli - prosegue la trattativa con il Chievo per Sorrentino : le ultime : Iachini continua a spingere per tornare a lavorare con Sorrentino, dopo averlo avuto un anno a Palermo prosegue senza sosta il pressing dell’Empoli per Stefano Sorrentino, il club toscano spinge per provare a mettere le mani sul portiere classe 197 del Chievo Verona. C’è già stata una prima presa di contatto tra i dirigenti empolesi e gli agenti del giocatore, a cui è stato offerto un anno e mezzo di contratto. E’ Iachini ...

Calciomercato Cagliari - è ufficiale : preso Birsa dal Chievo Verona : Valter Birsa saluta il Chievo dopo cinque stagioni: il trequartista sloveno, dopo aver supero le visite mediche nella giornata di martedì a Villa Stuart, è stato ufficializzato come nuovo giocatore ...

Calciomercato Cagliari - fatta per Birsa : arriverà dal Chievo a titolo definitivo : Tempo di mercato, tempo di accordi. Di trattative che vengono chiuse con successo o che saltano improvvisamente. Nella prima categoria trova posto Valter Birsa, che lascerà il Chievo per trasferirsi ...

Calciomercato INTER / Ultime notizie - si punta Lucas Ribeiro : possibile un prestito al Chievo : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: in mezzo al campo si punta sul parametro zero Hector Herrera, ma anche sul costoso Nicolò Barella.

Calciomercato Chievo - idea Bergessio : Il calciatore 34enne - secondo quanto riportato da 'Sky Sport' - sarebbe stato proposto al Chievo . Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Pescara Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo ...

Calciomercato Chievo - i possibili acquisti e cessioni di gennaio. Stepinski in partenza - piace Kownacki della Sampdoria : Si è chiuso con il primo sorriso della stagione il girone di andata del Chievo. La formazione veronese ha superato il Frosinone nello scontro salvezza conquistando la prima vittoria del proprio campionato. Dall’arrivo in panchina di Domenico Di Carlo i gialloblu hanno raccolto un successo, cinque pareggi e una sola sconfitta, rilanciando speranze di salvezza che sembravano quantomai utopistiche dopo la prima parte di stagione. ...

Calciomercato : Birsa al Cagliari? Riflessione sul Chievo : I primi giorni dell’anno sono anche i primi giorni del CALCIOMERCATO invernale. Già dalle ore iniziali del 2019, le società di Serie A si sono messe all’opera per andare a puntellare le proprie rose. Una delle trattative di cui si parla con insistenza è il possibile trasferimento di Valter Birsa dal Chievo al Cagliari. In Sardegna occorre trovare un sostituto all’infortunato Pata Castro per illuminare la metà campo ...

Calciomercato Inter/ Ultime notizie - si lavora per portare in Italia Brazao : il Chievo può fornire l'assist? : Calciomercato Inter, Ultime notizie 2 gennaio. Il club nerazzurro è sulle tracce di Brazao come vice di Handanoic. servirebbe però l'assist del Chievo.

Calciomercato Serie A : torna Muriel - possibile scambio Spal-Chievo : Il colombiano chiuso a Siviglia ha scelto Firenze. Inguaiando i piani di GattusoIl Calciomercato non ha ancora ufficialmente aperto le danze, ma già alcune trattative hanno infiammato il passaggio tra vecchio e nuovo anno. Quasi tutti ruotano intorno a nomi di attaccanti.Calciomercato, Muriel in riva all’ArnoIl primo colpo lo ha messo a segno la Fiorentina. Dicevamo (qui) dei problemi legati all’attacco di Pioli e le opzioni che potevano ...