Calcio femminile | Serie A | esame Sassuolo per il Milan dopo il ko contro la Fiorentina

Calcio femminile - l'Italia batte 2-0 il Galles sotto la neve : Mauro protagonista con una doppietta : Il freddo e una forte nevicata non hanno fermato la Nazionale femminile di Calcio italiana, che ha vinto ancora in amichevole contro il Galles. In uno stadio Manuzzi di Cesena completamente imbiacato ...

Italia-Galles Calcio femminile - la DIRETTA LIVE. Ecco come vederla in streaming : Piccolo cambiamento di programma per la Nazionale italiana di calcio femminile nella seconda amichevole prevista in questi giorni. Le azzurre, vittoriose contro il Cile ad Empoli, affronteranno quest’oggi allo stadio ‘Dino Manuzzi’ di Cesena il Galles ma il match è stato anticipato alle ore 16.00 e non alle 18.00, per via delle avverse condizioni meteorologiche, come riporta il sito ufficiale della FIGC. La formazione nostrana, ...

VIDEO Italia-Cile 2-1 - Highlights e sintesi dell’amichevole di Calcio femminile. Azzurre vincitrici nel finale : L’Italia ha sconfitto il Cile per 2-1 nell’amichevole di calcio femminile che si è giocata al Carlo Castellani di Empoli. Le Azzurre hanno sconfitto la compagine sudamericana in un test importante in vista dei Mondiali che si disputeranno quest’estate. Le ragazze di Bertolini erano passate in svantaggio al 53′ a causa di un’autorete di Cristiana Girelli, protagonista di una sfortunata deviazione sugli sviluppi di un ...

Calcio femminile - amichevole Italia-Cile 2-1 : successo in rimonta delle azzurre ad Empoli : Termina con una vittoria al “Carlo Castellani” di Empoli il primo impegno del 2019 della Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini. Le azzurre si sono imposte 2-1 contro il Cile nella prima delle due amichevoli in programma (la prossima sarà il 22 gennaio a Cesena) grazie alle marcature di Ilaria Mauro al 73′ e di Stefania Tarenzi nei minuti di recupero della ripresa. La nostra compagine era passata in ...

Calcio femminile - viaggio nello spogliatoio del Valpolicella : la lezione ai calciatori maschi : Quando la porta si spalanca hanno i visi lunghi. La partita non è andata bene e l' umore nello spogliatoio ne risente. Hanno preso cinque goal, ne hanno segnati due nel secondo tempo uno di fila all' altro. Hanno cercato di riprendersi coi denti la partita correndo come delle matte dietro quel pallo

Calcio femminile - le migliori italiane della tredicesima giornata di Serie A. Bonetti e Guagni la coppia d’oro - Girelli sempre a segno : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il tredicesimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. TATIANA Bonetti (FIORENTINA): Una doppietta da raccontare ai nipotini, una doppietta che contribuisce a stendere il Milan al “Gino Bozzi” di Firenze. Lei è la ...