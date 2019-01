Calciatori Panini | domani le figurine speciali in regalo

L'album Calciatori Panini in regalo giovedì 24 con il Mattino : La Panini ha realizzato cinque figurine extra della raccolta Calciatori 2018-2019. Queste figurine sono destinate a completare il «Film del Campionato», la sezione speciale del L'album ...

Esce ‘Calciatori 2018-2019’ - la nuova raccolta Panini sul calcio italiano : E’ uscita in edicola “Calciatori 2018-2019”, la 58a edizione della collezione ufficiale di figurine Panini dedicata ai protagonisti del campionato. La raccolta si compone in tutto di 734 figurine (di cui 136 speciali foil, laminate e silver), che possono essere raccolte in un fantastico album di grande formato da 128 pagine. La copertina, anche quest’anno di grande effetto e realizzata con trattamenti speciali, celebra venti grandi ...