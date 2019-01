Caceres-Juventus | Paratici ha scelto il sostituto di Benatia

serieanews

: Confermata la chiacchierata odierna tra la #Juventus e gli agenti di #Caceres, nelle prossime ore i bianconeri deci… - romeoagresti : Confermata la chiacchierata odierna tra la #Juventus e gli agenti di #Caceres, nelle prossime ore i bianconeri deci… - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, #Benatia verso l'addio: i possibili sostituti ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, per il dopo Benatia è sempre più Martin #Caceres il favorito ? -

(Di venerdì 25 gennaio 2019)- A volte ritornano. Martinsi prepara a far ritorno in maglia bianconera. Secondo quanto riportato dai colleghi di “Il Messaggero”, il centrale difensivo uruguaiano sarebbe stato selezionato dai bianconeri comedi, ormai pronto a dire addio allanel corso dei prossimi giorni. Il centrale marocchino avrebbe espresso il suo …L'articolohaildiproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....