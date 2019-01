Brillano gli allievi del maestro De Palma al Campionato Csi Wushu Kung Fu

U&D - il post di Claudia per Lorenzo : 'La corazza non serve se poi ti Brillano gli occhi' : Si avvicinano le scelte dei tronisti di Uomini e Donne, in particolare quelle di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi. A febbraio andranno in onda le puntate serali del trono classico con le decisioni dei vari tronisti. L’unico a non aver atteso le puntate in prime time è stato Andrea Cerioli, che contro tutto e tutti ha scelto Arianna Cirrincione come fidanzata. Nel frattempo alcune reazioni social dei tronisti sembrano svelare le possibili ...

FIFA 19 TOTW 16 : Brillano gli overall Ilicic - Hazard e Felipe Anderson : EA Sports e FIFA 19 hanno svelato la sedicesima squadra del Team of the Week, che vede tutti i migliori giocatori al mondo confluire nei TOTW, ovvero i pregiati giocatori capaci di diventare IF. Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito! Senza la Liga e la ...

Nuoto – Mondiali in vasca corta : Brillano gli azzurri nelle batterie - il programma completo di semifinali e finali : Tutti gli azzurri impegnati nelle batterie superano il turno tranne Acerenza nei 1500 stile libero, alle 12 scattano semifinali e finali dove l’Italia va a caccia di altre medaglie Comincia positivamente la penultima giornata di gare per l’Italia ad Hangzhou, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali in vasca corta. Tutti avanti gli atleti azzurri dopo le batterie, ad eccezione di Domenico Acerenza che non riesce a staccare ...

Piazza Affari tonica - Brillano i petroliferi dopo taglio OPEC. FTSE MIB +1 - 37% : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha smentito le ipotesi di dimissioni. Lo riporta Reuters. Mercati azionari europei positivi: Euro Stoxx 50 +1,3%, FTSE 100 +1,9%, DAX +0,8%, CAC 40 +1,6%, IBEX ...