Borse in rialzo | giù lo spread

Borse in rialzo - debole Wall Street : Mercati europei positivi a fine seduta dopo le parole di Mario Draghi che ha confermato il rallentamento dell'economia. Fa eccezione Londra che ha perso lo 0,35%. Milano la migliore ha guadagnato lo 0,85%. Parigi +0,65%, Francoforte +0,53%. debole e contrastata invece Wall Street. A Piazza Affari brilla Stm ...

Borse Asia in rialzo in attesa di stimolo Cina - novità Brexit : I mercati dell'area Asia-Pacifico sono oggi positive mentre gli ultimi dati dalla Cina indicano che la crescita della seconda economia mondiale ha rallentato a fine 2018, sottolineando la necessità urgente di maggiori stimoli da parte delle autorità di Pechino, già alle prese con gli Usa sulla questione del commercio.

Borse europee chiudono in forte rialzo : 18.20 Le Borse europee chiudono in forte rialzo per l'allentamento delle tensioni commerciali tra Cina e Usa. Piazza Affari chiude la settimana in netto progresso: l'indice Ftse Mib chiude le contrattazioni con un guadagno dell' 1,22% a 19.708 punti. Le altre piazze Ue: a Londra l'indice Ftse 100, nel pieno delle incertezze sulla Brexit,rimbalza dell'1,95%. Francoforte vola del 2,63%, mentre Parigi guadagna l'1,70%. Chiude in calo lo spread ...

Le Borse europee aprono in rialzo - Milano la migliore : Apertura in rialzo per le Borse europee sostenute dal buon andamento di Wall Street e dal raffreddarsi delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti. Nel dettaglio, Francoforte sale dello 0,76%, ...

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 85% : 9.32 Apertura di segno positivo per le Borse europee, dopo i progressi nel dialogo sul commercio fra Usa e Cina. A Piazza affari,l'Ftse Mib segna +0,85% a 19.636 punti. Tim non fa prezzo e il titolo segna un calo teorico del 9,3%, dopo la previsione di un 2019 in calo. Spread Btp-Bund tedesco a 250 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,75%. Londra +0,69%, Parigi +0,66% e Francoforte +0,77%. Euro a 1,1395 dollari e 124,50 yen in ...

Borse asiatiche in rialzo : Positive le principali Borse asiatiche mentre torna l'ottimismo su possibile accordo commerciale tra USA e Cina . Termina in rialzo la borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei in salita dell'1,29% a 20.666 ...

Borse Ue senza direzione. Piazza Affari sulla via del rialzo con le banche : Le principali Borse europee arrivano al traguardo di metà seduta cercando ancora una direzione precisa dopo la bocciatura della Brexit di Theresa May da parte del parlamento britannico . Il primo ...

Caos Brexit - le Borse aprono positive Spread Btp-Bund in rialzo a 277 punti : Anche se si è trattata della peggiore bocciatura per un governo britannico dal 1924, il no di Westminster all'accordo sulla Brexit fra la Gran Bretagna e l'Europa non ha spaventato i listini: le Borse ...

Borse - il caos Brexit non spaventaOk Milano - in rialzo anche Londra : Il caos Brexit non spaventa i listini. Apertura positiva per Piazza Affari. Perfino Londra è in rialzo. Segno più su tutti i listini europei Segui su affaritaliani.it

Partenza in rialzo per le Borse europee in scia a Tokyo : Roma, 15 gen., askanews, - Partenza in rialzo per le borse europee, trainate dalla buona chiusura di Tokyo. Francoforte guadagna lo 0,92%, mentre Parigi si mostra in progresso dell'1,01%. Bene anche ...

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 37% : 9.25 Apertura di segno positivo per le Borse europee, spinte dall'andamento di Wall Street e dopo i guadagni delle scorse sedute. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,37% a 19.372 punti. Stabile a 270 punti lo spread Btp-Bund tedesco, con rendimento del decennale al 2,9%. Londra +0,3%, Parigi +0,15% e Francoforte +0,06%. Euro a 1,1526 dollari e 124,973 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Rialzo controllato per le Borse europee : Avvio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente , all'indomani dell' incontro USA - Cina sui dazi che tiene gli operatori con il fiato sospeso. Gli acquisti diffusi interessano anche il ...

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 13% : 9.26 Apertura in lieve rialzo per le Borse europee, sulla scia positiva di Wall Street e Tokyo. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,13% a 18.978 punti. Margine Btp-Bund tedesco stabile a 267 punti, con rendimento del decennale al 2,91%. Londra +0,28%, Parigi +0,06% e Francoforte +0,02%. Euro a 1,1443 dollari e 124,555 yen in apertura dei mercati valutari del Vecchio Continente.