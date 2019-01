Borsa | Europa in rialzo | Milano +0 | 75%

Borsa Europa chiude bene - Londra debole : ANSA, - MILANO, 24 GEN - Mercati azionari del Vecchio continente generalmente in crescita: Parigi ha chiuso in aumento dello 0,65%, Francoforte dello 0,53%, mentre Londra ha segnato un calo finale ...

Borsa : Europa nervosa con Bce e Draghi : ANSA, - MILANO, 24 GEN - Mercati azionari del Vecchio continente in peggioramento con le decisioni della Bce e, soprattutto, il discorso del suo presidente Mario Draghi: Piazza Affari - che cresceva ...

Borsa : Europa nervosa con Bce e Draghi : ANSA, - MILANO, 24 GEN - Mercati azionari del Vecchio continente in peggioramento con le decisioni della Bce e, soprattutto, il discorso del suo presidente Mario Draghi: Piazza Affari - che cresceva ...

Borsa : Europa migliora attende Bce : ANSA, - MILANO, 24 GEN - Le Borse europee migliorano in attesa della riunione della Bce e delle indicazioni che arriveranno dal presidente Mario Draghi. In terreno negativo Londra , -0,2%, in attesa ...

Borsa : Europa apre debole - attesa per Bce : ANSA, - MILANO, 24 GEN - Le Borse europee aprono deboli in attesa della riunione della Bce e dell'intervento del presidente Mario Draghi. Si guarda con particolare attenzione agli sviluppi nel Regno ...

Borsa : Europa in rialzo tranne Londra : ANSA, - MILANO, 23 GEN - Girano al rialzo le borse europee tranne Londra , -0,28%, , alle prese con la Brexit, da Madrid , +1,11%, a Milano , +0,6%, , da Parigi , +0,42%, a Francoforte , +0,28%, . ...

Borsa : Europa apre in calo - Londra -0 - 44% : ANSA, - MILANO, 23 GEN - Apertura in ribasso per le principali borse europee. Londra cede lo 0,44% a 6.871 punti, Francoforte lo 0,42% a 11.043 punti e Parigi lo 0,32% a 4.831 punti.

Borsa Milano fiacca con Europa - male Tim : ANSA, - Milano, 21 GEN - Inizio di settimana con il freno a mano tirato per Piazza Affari, che ha concluso la seduta in linea con le altre Borse europee mentre Wall Street è rimasta chiusa per ...

Borsa MILANO chiude negativa con Europa - vendute Tim - Ferragamo : Piazza Affari chiude con segno negativo, in linea con gli altri mercati europei, in un mercato appesantito dai dati macro cinesi che confermano il rallentamento dell'economia.

Borsa : Europa fiacca - Milano giù con Enel : ANSA, - Milano, 21 GEN - Piazza Affari resta la più debole tra le Borse europee in una seduta di incertezza e attesa, in vista del discorso di Theresa May al Parlamento britannico sulla Brexit. Milano ...

Borsa : Europa chiude debole - Parigi -0 - 34% : ANSA, - MILANO, 17 GEN - Chiusura in calo per le principali borse europee. Parigi ha ceduto lo 0,34% a 4.794 punti, Londra lo 0,4% a 6.834 punti e Francoforte lo 0,12% a 10.918 punti.

Borsa : Milano chiude in coda a Europa : In serata arriva il voto di Londra sulla Brexit, mentre stamane è stato certificato che l'economia tedesca viaggia ai minimi dei 5 anni e dalle bozze di Srep della Bce è emersa una richiesta ...

Borsa : Europa gira in calo - Jpm delude : ANSA, - MILANO, 15 GEN - Le Borse in Europa azzerano i guadagni. E' finito l'effetto traino dell'Asia che sul potenziale stimolo della Cina ha chiuso una seduta sui massimi. Londra resiste sulla ...

Borsa : l'Europa va ma Milano cede con le banche Ko : Il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire ha ribadito ieri il suo appoggio alla fusione con Stx nonostante gli ostacoli antitrust-