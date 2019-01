Bologna | Saputo mercato non è chiuso

Joey Saputo a ruota sul Bologna : l’esonero di Inzaghi - il calciomercato ed il suo impegno nel club : Joey Saputo ha parlato della traballante panchina di Pippo Inzaghi e degli innesti possibili per il Bologna nella sessione invernale di mercato Joey Saputo è tornato a parlare del suo Bologna. Il patron del club emiliano ha presenziato stamane alla commemorazione per Arpaid Weisz, ma è stato incalzato dai giornalisti in merito alla situazione della squadra in campionato. Parlando a RMC Sport, Saputo ha analizzato la questione ...

Serie A Bologna - Saputo : «Ci salveremo - farò parlare i fatti» : Bologna - Il Bologna vuole rimanere in Serie A e la proprietà farà tutto il possibile perchè questo accada e per ripartire più forte. Joey Saputo , presidente dei felsinei, rompe il silenzio e lo fa ...

Bologna - il patron Saputo : "Le croci? Episodio disgustoso" : Non concepisco e non concepirò mai che per uno sport, che dovrebbe essere motivo di divertimento e aggregazione, si arrivi a minacciare tre persone. Tre persone che peraltro ricevono da mesi offese ...

Bologna - il presidente Saputo alza la voce dopo l’intimidazione shock di ieri : Joe Saputo, presidente del Bologna, ha parlato dell’intimidazione subita nella giornata di ieri quando delle croci sono state piantate a Casteldebole Bologna sotto shock dopo che ieri a Casteldebole, sono state trovate ‘piantate’ tre croci che recavano, scritti sopra, i nomi dell’amministratore delegato Claudio Fenucci, del direttore sportivo Riccardo Bigon e del manager del club, l’ex calciatore Marco Di Vaio. Il patron del club ...

Panchina Bologna - la decisione del presidente Saputo sul futuro di Inzaghi : La partita contro il Milan rappresenterà l’ultima spiaggia per il tecnico del Bologna, Filippo Inzaghi: a confermarlo è il patron dei felsinei, Joey Saputo, che ha fatto pubblicare una nota sul sito ufficiale del club in cui anticipa di essere pronto a correre ai ripari a gennaio per scongiurare la retrocessione in Serie B. “Ho tenuto una lunga riunione con i dirigenti del club – ha detto – per fare il punto della ...

