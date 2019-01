Bimbo nel pozzo | la diretta | minatori a mezzo metro da Julen Il padre soccorso dopo un

Ultime notizie sul piccolo Julen - il Bimbo caduto nel pozzo in Spagna | : Nelle Ultime ore le squadre di soccorso hanno completato quasi tutto il tunnel di collegamento tra il pozzo e il tunnel parallelo realizzato negli ultimi giorni

Bimbo nel pozzo - ci siamo : «Julen è a pochi centimetri dai minatori» Diretta : Si va avanti a oltranza nonostante il calare della notte. Mancano pochissimi centimetri per raggiungere Julen, il Bimbo di due anni caduto in un pozzo a Totalàn, nei dintorni di...

Bimbo caduto nel pozzo. I soccorritori non riescono a raggiungere Julen : Un paio di ore con i minatori che lavorano a una distanza compresa tra 85 e 60 centimetri. Ora tutto dipende dal terreno e dalla montagna, ma ci sono solo poche ore per arrivare al bambino. Nessuna nuova informazione, scrive La Vanguardia, i minatori hanno riscontrato qualche tipo di problema nella fase di scavo. In quell’ultima sezione, i minatori avrebbero trovato di nuovo pietre dure e sicuramente il Tedax doveva intervenire per procedere ...

Julen - Bimbo caduto nel pozzo : soccorritori arrivati a 50 centimetri : I soccorritori impegnati nel recupero di Julen, il bambino spagnolo caduto in un pozzo lungo oltre 100 metri il 13 gennaio mentre giocava lontano dai genitori nella periferia di Malaga, si trovano a 50 centimetri dal presunto luogo in cui è il piccolo. I soccorritori stanno scavando a mani nude, aiutandosi con delle microcariche esplosive, un minitunnel in orizzontale per cercare di raggiungere il punto in cui Julen è ormai rinchiuso da quasi ...

Bimbo caduto nel pozzo in Spagna : i 10 punti chiave delle operazioni di salvataggio di Julen e gli ultimi aggiornamenti

Bimbo nel pozzo - «Julen è a un metro e mezzo». Altra microcarica esplosiva - soccorritori più vicini Diretta : Bimbo nel pozzo, le speranze di trovare vivo il piccolo Julen sono ormai ridottissime: continuano però le operazioni di scavo per cercare di raggiungere il Bimbo caduto in un pozzo a due anni...

“Infami”. Bimbo nel pozzo - l’ira del padre del piccolo Julen. Cosa è successo : Bimbo nel pozzo. Da giorni tutto il mondo ha il fiato sospeso per la sorte di Julen, il bambino spagnolo di 2 anni e mezzo intrappolato a 70 metri di profondità sotto terra. Nonostante le ansie, le preoccupazioni, il terrore, le lacrime, l’angoscia, c’è chi è stato capace di fare polemiche. In questo momento si stanno svolgendo le operazioni più delicate per estrarre il Bimbo dal pozzo: i minatori stanno scavando a mano senza mai fermarsi. Ma ...

Spagna - Bimbo caduto nel pozzo : manca un metro e mezzo per raggiungerlo - poche le speranze di trovarlo in vita : Poco meno di un metro e mezzo separa i soccorritori dal piccolo Julen, il bambino di due anni e mezzo caduto in un pozzo profondo 83 metri a Totalán, una località del sud della Spagna vicino a Malaga, il 13 gennaio scorso. Da oltre una settimana la macchina dei soccorsi è al lavoro senza sosta per cercare di recuperare il bimbo: un gruppo di minatori si è calato mercoledì nel tunnel parallelo scavato per raggiungere Julen ma le speranze di ...

Il Bimbo nel pozzo da 12 giorni Ancora 2 metri separano Julen dai soccorritori|Live : Un ultimo sforzo per collegare il tunnel di soccorso scavato accanto a pozzo nel quale è caduto il piccolo domenica 13 gennaio. Difficili le condizioni di lavoro

Bimbo caduto nel pozzo : soccorritori sempre più vicini a Julen - gli ultimi aggiornamenti dalla Spagna : I soccorritori sono sempre più vicini a Julen, il Bimbo caduto in un pozzo in Spagna il 13 gennaio scorso: un gruppo di esperti si è calato nel condotto scavato per tentare di raggiungerlo. Nei giorni scorsi era stato scavato un tunnel verticale parallelo al pozzo, ed ora si sta scavando una galleria orizzontale che collega il tunnel al pozzo. La squadra speciale si è calata nella cavità in una gabbia metallica con bombole di ossigeno, ed ha ...

Bimbo nel pozzo in Spagna : com’è caduto Julen Rosello - la dinamica : Bimbo nel pozzo in Spagna: com’è caduto Julen Rosello, la dinamica E’ una corsa contro il tempo quella della squadra di esperti che, nelle ultime ore, sta cercando di scavare un tunnel orizzontale per trarre in salvo Julen Rosello. Il piccolo sarebbe intrappolato a circa settanta metri di profondità, che saranno raggiunti tramite una cavità scavata in modo parallelo al pozzo in cui si trova il bambino. Julen Rossello ...