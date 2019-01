Berlusconi | M5S una minaccia per l' Italia Mi candido da responsabile

Regionali : Di Maio - "M5s e Lega andranno ognuno per sé. Cioè - loro per Berlusconi" : Alle Europee e alle Regionali "noi andremo per noi e loro per loro. Anzi loro, e specialmente qui, andranno per Berlusconi...". Frecciata, nel corso di un incontro elettorale a Sulmona, da parte di Luigi Di Maio agli alleati di governo della Lega, perché è appunto al partito di Salvini che l'altro vicepremier si riferisce quando dice "loro". "Alle europee - riprende Di Maio nella diretta Facebook del suo intervento - la differenza sarà con quali ...

Sardegna - Berlusconi : "Qui si vota per M5s ha preferito la barca..." : Silvio Berlusconi ai microfoni di Radio Capital lancia la campagna per le Regionali in Sardegna. Il Cavaliere parlando anche delle suppletive ha messo nel mirino il Movimento Cinque Stelle: 'In ...

Berlusconi Araba Fenice si candida a elezioni europee. Governo M5S-Lega? 'Caos totale e masochista' : Ma il fatto che lui a 80 anni torni centrale o strategico sulla scena politica italiana la dice lunga sulla qualità della nostra sinistra. Ci sono leader che hanno "copiato" la cosiddetta presunta "...

“Correrò per le europee” : l’azzardo di Berlusconi dopo il calo di Lega e M5S : Un po’ speranzoso e un altro po’ disperato, Berlusconi si lancia nell’ultima carica della sua carriera. Annuncia dalla Sardegna che si candiderà alle elezioni europee con una motivazione da «grande vecchio» della politica: «Alla bella età che ho, ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa dove manca un pensiero profondo del mondo». A...

Pino Cabras - M5S - : «Berlusconi in Sardegna - una poltiglia di vecchia politica. Il vero cambiamento arriva solo dal Movimento 5 Stelle con Luca Caschili». : Nel 2019 è ormai una ribollita sempre più indigesta, una poltiglia di vecchia politica.» Lo afferma il deputato del Movimento 5 Stelle Pino Cabras. «Nelle elezioni suppletive nel collegio elettorale ...

La nuova discesa in campo di Berlusconi : mi candido alle Europee - M5S come comunisti : Silvio Berlusconi conferma la sua candidatura alle Europee del 26 maggio. Il Cavaliere sceglie il giorno del 25mo dalla fondazione di Forza Italia per annunciare una nuova discesa in campo, impegno anticipato a fine settembre alla kermesse di FI organizzata da Antonio Tajani a Fiuggi. "Alla bella eta' che ho, ho deciso, per senso di responsabilita', di andare in Europa dove manca il pensiero profondo del mondo", scandisce da Quartu Sant'Elena, ...

Governo - Berlusconi : “M5s come comunisti nel ’94 ma senza alcuna competenza. Alleanza con Lega? Innaturale” : “C’è bisogno di cambiare questo Governo, dove una parte è rappresentata dal Movimento 5 stelle guidato da persone con nessuna esperienza e nessuna competenza. Sono come quei signori della sinistra comunista del ’94 in più hanno questo grande difetto”. Lo ha dichiarato il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi a Quartu, prima tappa di un tour in Sardegna di due giorni per le elezioni suppletive nel collegio di ...

Berlusconi : 'Mi candido alle elezioni europee per senso di responsabilità e contro il M5S' : Silvio Berlusconi si prepara per dare battaglia in prima linea alle prossime elezioni europee: poche ore fa ha infatti annunciato che sarà tra i candidati alle votazioni del 26 maggio. La scelta del leader di Forza Italia, secondo quanto da lui stesso affermato, sarebbe dettata "dal senso di responsabilità". L'importante annuncio in vista delle elezioni europee del 26 maggio Silvio Berlusconi è a Quartu, in Sardegna, impegnato in un gravoso tour ...

Berlusconi annuncia : mi candido alle elezioni europee. "M5s come comunisti nel '94 ma incompetenti" : Berlusconi si dice convinto che "il centrodestra unito è vincente in Italia": "È il futuro dell'Italia, dell'Europa, del mondo, con i suoi valori e le sue idealità".

Berlusconi : 'Patto M5S-Lega può rompersi in Parlamento - FI deve salvare l'Italia' : Intervistato da l'Unione Sarda, il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha affrontato diversi punti programmatici, focalizzando l'attenzione sulla durata del governo gialloverde e sugli appuntamenti imminenti sia delle elezioni regionali (Abruzzo e Sardegna) che delle prossime elezioni europee. L’obiettivo precipuo per il Cavaliere rimarrebbe sempre quello di strappare dalla morsa dei grillini l'alleato leghista, il leader del ...

Berlusconi : patto Lega-M5s può rompersi in Parlamento : Roma, 16 gen., askanews, - 'Il centro destra è l'unica soluzione naturale per il governo della Regione e dell'Italia' e a sostegno di questa tesi 'tutti i sondaggi dicono che, se si votasse oggi, il ...

Sondaggi politici/ Salvini stacca il M5s : Pd-Berlusconi al 25% non 'fanno' un solo partito di Governo : Sondaggi politici, intenzioni di voto e ultime notizie: Lega stacca M5s al 31,4%, Pd-Berlusconi insieme non fanno un singolo partito di Governo

M5s - Sibilia a Berlusconi : ‘Se arriveranno offerte ai nostri - andremo in procura’ : M5s, Sibilia a Berlusconi: ‘Se arriveranno offerte ai nostri, andremo in procura’ Dopo l’avvertimento del vicepremier Di Maio, arriva anche quello del sottosegretario al Viminale che all’Adkronos commenta le voci di una “operazione scoiattolo” da parte del leader di Forza Italia per avvicinare gli scontenti e i delusi del M5s Dopo l’avvertimento del vicepremier Luigi Di Maio, arriva anche quello del sottosegretario al ...

M5s - Sibilia a Berlusconi : “Se arriveranno offerte ai nostri - andremo in procura” : Dopo l’avvertimento del vicepremier Luigi Di Maio, arriva anche quello del sottosegretario al Viminale, Carlo Sibilia: “Se dovessero arrivare ‘offerte’ a qualcuno dei nostri, non esiteremo ad andare in procura per denunciare questa indecenza”. Il destinatario è Silvio Berlusconi e la sua chiacchierata “operazione scoiattolo“, lanciata secondo le cronache dal leader di Forza Italia durante il brindisi ...