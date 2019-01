Belen Rodriguez | siparietto hot a Radio 105 con Diletta Leotta

Belen Rodriguez dedica un brano d'amore a Stefano De Martino - poi dice 'Ti aspetto a casa' : Belen Rodriguez e Stefano De Martino non smettono di far sognare i fan; l'ultimo episodio che ha entusiasmato chi ancora crede in un ritorno di fiamma tra i genitori di Santiago, è accaduto nel corso della trasmissione radiofonica alla quale ha partecipato la showgirl in questi giorni. Mentre l'ex marito era in collegamento telefonico, l'argentina gli ha dedicato la canzone "Vivimi" di Laura Pausini e, prima di salutarlo, gli ha sussurrato: "Ti ...

Belen Rodriguez - nuovo impegno per la showgirl : l’argentina alla conduzione di ‘Colorado’ : Belen Rodriguez presentatrice di ‘Colorado’: ufficializzata la conduzione dell’argentina insieme a Paolo Ruffini Belen Rodriguez sarà la conduttrice dell’edizione 2019 di ‘Colorado’. L’argentina, secondo Tvblog.it, dovrebbe prendere il posto di Federica Nargi e presenziare al programma comico di Italia Uno accanto a Paolo Ruffini. Non sarebbe la prima volta per Belen Rodriguez alla conduzione della ...

Diletta Leotta e Belen Rodriguez - video hot su Instagram : giù i pantaloni a Radio 105 : Scene hot a Radio 105 dove per tutta la settimana la bellissima Belen Rodriguez è stata ospite di Diletta Leotta e Daniele Battaglia. Diletta e Belen avevano già fatto il pieno di like...

Torna Colorado con Belen Rodriguez alla conduzione (Anteprima Blogo) : Ad aprile Torna su Italia1 il varietà comico Colorado con una nuova edizione. Fermo da più di anno (l'ultima puntata della precedente edizione è andata in onda nel gennaio del 2018) il programma comico ideato da Diego Abatantuono si appresta a Tornare sui teleschermi italiani dalle frequenze della rete cadetta di casa Mediaset.Siamo in grado di anticiparvi che Colorado andrà in onda fra aprile e maggio di quest'anno e alla conduzione ...

Belen Rodriguez : la scollatura mozzafiato e la linguaccia fa impazzire i fans : Belen Rodriguez, famosa showgirl di origini argentine, è una tra le donne più belle della televisione e tra le più ambite nel mondo dello spettacolo. La donna è assolutamente consapevole del suo carisma e del potere che possiede, per questo si diverte a provocare il suo pubblico. Il suo profilo Instagram risulta essere il diario della sua vita. Un posto nel quale la modella condivide i momenti più salienti della sua vita e, perché no, anche ...

Belen Rodriguez è ancora single? La verità a Mattino Cinque : Mattino 5: Belen Rodriguez è corteggiatissima ma non è fidanzata Belen Rodriguez e i suoi amori sono stati al centro della seconda parte di Mattino 5 oggi. Dopo la fine della storia con il pilota di Motogp Andrea Iannone, la bella argentina si sta dedicando alla famiglia, concedendosi anche dei momenti di relax. In base quanto anticipato da Federica Panicucci Belen è ancora single. La conduttrice di Mattino Cinque ha infatti commentato la ...