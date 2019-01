Basket serie B | finali di Coppa Italia | tutti gli orari

Basket - crescono gli spettatori in Serie A : +6% nel girone d’andata : crescono gli spettatori per la Serie A di Basket: nel girone d'andata +6% rispetto al 2017/18 e oltre 6 milioni di incassi. L'articolo Basket, crescono gli spettatori in Serie A: +6% nel girone d’andata è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Basket - 17a giornata Serie A 2019 : Milano attende Bologna per ripartire - Avellino-Cremona scontro diretto tra le inseguitrici : Andrà in scena questo fine settimana la diciassettesima giornata delle Serie A 2018-2019 di Basket, secondo turno del girone di ritorno. Milano ha rallentato il ritmo in testa alla classifica, ma le avversarie non ne stanno approfittando e la lotta per un posto nei playoff prosegue serrata. In coda Torino e Pistoia si dividono l’ultima posizione, ma tutto è ancora possibile. Diverse le sfide intriganti in programma tra sabato 26 e domenica ...

Basket – Serie A1 femminile : la Dike Napoli si ritira dal campionato - la FIP chiede un incontro con la società : Serie A1 femminile. Rinuncia Dike Napoli. Sospesa la gara del 27 gennaio contro la Reyer Venezia. Lunedì 28 gennaio la FIP incontrerà atlete e staff tecnico del club alla presenza di LBF, GIBA e USAP La Federazione Italiana Pallacanestro, preso atto della volontà della società Dike Basket Napoli SSDARL di ritirarsi dal campionato di Serie A1 femminile, ha immediatamente sospeso la disputa della gara della squadra partenopea contro la Reyer ...

Calendario Serie A Basket orari delle partite del fine settimana (27-28 gennaio). Su che canale vederle in tv e streaming : Nuovo weekend di campionato in arrivo per il basket di vertice in Italia: la Serie A 2018-2019 celebra la sua diciassettesima giornata partendo da Pesaro e finendo a Varese, dal biancorosso al biancorosso, anche se in luoghi diversi, come differenti sono le prospettive delle due squadre. Pesaro, per inseguire la salvezza, riceve Brindisi, che la scorsa settimana ha messo KO Milano con una prestazione maiuscola: è l’anticipo del sabato ...

Basket - Serie A1 femminile 2019 : si prova a salvare la situazione di Napoli. Gara con Venezia di domenica sospesa - la FIP incontrerà atlete e staff tecnico : Nuovo capitolo legato alla vicenda che riguarda la rinuncia della Dike Basket Napoli alla Serie A1 femminile 2018-2019, uscendo dal Basket che conta. Nelle ultime ore si è fatta avanti la Federazione Italiana Pallacanestro, che ha preso in mano la situazione nel tentativo di salvare la regolare disputa delle rimanenti gare della formazione partenopea. A tale scopo, è stata immediatamente disposta la sospensione della disputa dell’incontro ...

Serie A1 femminile - la Dike Basket Napoli rinuncia al campionato : Il campionato della Dike Basket finisce dopo 14 giornate. La squadra di Napoli rinuncia alla Serie A1 femminile , torneo in cui era quarta in classifica con 18 punti. Domenica 27 gennaio avrebbe ...

Basket - Serie A1 femminile 2019 : la Dike Napoli rinuncia alla stagione. Il campionato continua con 11 squadre : La Dike Basket Napoli rinuncia alla Serie A1 femminile 2018-2019. Finisce con poche, scarne, parole di un comunicato apparso sul sito ufficiale della LegaBasket femminile, il cammino della società partenopea, a inizio anno data tra le principali candidate alla vittoria dello scudetto, dopo anni di dominio pressoché totale di Schio. Napoli, fino a pochi minuti fa, era quarta in classifica con 18 punti e avrebbe dovuto affrontare, domenica, ...

Mercato Serie A Basket – L’Olimpia Milano pronta al colpo dall’NBA : in arrivo James Nunnally : Dopo essere stato tagliato dagli Houston Rockets, James Nunnally sarebbe finito nel mirino delL’Olimpia Milano, pronta a riportare l’ex Fenerbahce in Italia Singolare la storia di James Nunnally che è passato, nel giro di qualche ora, dal sognare la finale di Conference al fianco di James Harden, alla possibilità di giocare in… Serie A. L’ala piccola è stata tagliata dagli Houston Rockets nelle ultime ore, per fare posto a Kenneth Faried. ...

Club Basket Frascati (serie B/f) - Lascala : «Un piazzamento migliore può fare la differenza» : Roma – E’ stata un’annata complicata quella della serie B femminile del Club Basket Frascati. Infortuni e assenze per motivi personali o lavorativi hanno condizionato il rendimento del gruppo allenato da Marco Frisciotti che ora è vicino alla fase “decisiva” della stagione. «Mancano tre partite alla fine della stagione regolare e due le giocheremo in maniera ravvicinata tra domani e sabato rispettivamente contro Viterbo e ad Aprilia – dice ...

Basket - 16ª Giornata Serie A – I provvedimenti disciplinari per le gare del 19-20 gennaio 2019 : I provvedimenti disciplinari della 16ª Giornata della Serie A di Basket: quante ammende per i team del massimo campionato italiano Emesso il comunicato sulle sanzioni riguardandi le gare del 19-20 gennaio 2019 valevoli per la 16ª Giornata della Serie A. Ecco le ammende inflitte ai club del massimo campionato italiano: HAPPYCASA BRINDISI. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri. VANOLI CREMONA. ...

Basket - i migliori italiani della 16a giornata di Serie A. Riccardo Moraschini trascinatore di Brindisi - ottimi anche Flaccadori e il duo Abass-Sacchetti : La Serie A si risveglia con parecchi risultati ottenuti contro il pronostico originale. Oltre alle gerarchie sovvertite (Brindisi contro Milano, Cantù contro Avellino), c’è da registrare anche un grande apporto dei giocatori italiani in molte delle partite giocate ieri. La copertina spetta, senza possibilità di dubbio, a Riccardo Moraschini. Il ventottenne di Cento si fa un tardivo, ma grandissimo, regalo di compleanno sfoderando la sua ...

Basket - 16^ giornata Serie A 2019 : Brescia vince il derby con Varese - Trento espugna Cremona : Si è completata la sedicesima giornata della Serie A di Basket con le ultime due sfide che hanno visto le vittorie della Germani Basket Brescia e della Dolomiti Energia Trentino. Brescia ha superato nel derby lombardo per 78-73 la Openjobmetis Varese, mentre Trento ha espugnato il campo della Vanoli Cremona con il punteggio di 89-84. Un successo importante per Brescia, che rilancia le sue speranze playoff con una bella vittoria casalinga contro ...

Basket serie A2 - la Virtus Roma è capolista a Ovest : decisiva la vittoria su Bergamo : Roma - Il Girone Ovest della Serie A2 di Basket ha un nuovo padrone: è la Virtus Roma . decisiva la vittoria all'overtime su Bergamo . Rieti vince e accorcia sulla seconda in classifica, in zona ...