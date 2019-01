Basket | 17a giornata Serie A 2019 | Milano attende Bologna per ripartire | Avellino-Cremona

oasport

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Andrà in scena questo fine settimana la diciassettesimadelleA 2018-di, secondo turno del girone di ritorno.ha rallentato il ritmo in testa alla classifica, ma le avversarie non ne stanno approfittando e la lotta per un posto nei playoff prosegue serrata. In coda Torino e Pistoia si dividono l’ultima posizione, ma tutto è ancora possibile. Diverse le sfide intriganti in programma tra sabato 26 e domenica 27 gennaio, con possibili sorprese sempre dietro l’angolo.La capolistaaccoglie al Forum di Assago una Virtusin ottima condizione. La formazione allenata da Pino Sacripanti ha raccolto tre successi consecutivi in campionato, vincendo due settimane fa sul difficile campo di Varese, e ha risalito posizioni dopo una prima parte di stagione molto altalenante. L’Olimpia invece non sta sicuramente attraversando il suo ...