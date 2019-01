Australian Open – Retroscena Federer | coach Luthi svela | “deluso dopo il ko con

Australian Open junior - Musetti vince il derby italiano e vola in finale : Australian Open junior, Lorenzo Musetti ha vinto il derby contro Giulio Zeppieri: l’italiano adesso affronterà lo statunitense Emilio Nava Seconda finale consecutiva in un torneo dello Slam per Lorenzo Musetti. Il 16enne di Carrara si è aggiudicato il derby azzurro nella semifinale degli Australian Open junior battendo in due set Giulio Zeppieri, 17enne di Latina: 6-2, 6-4 il punteggio in un’ora e nove minuti di gioco. Musetti ...

Australian Open 2019 juniores : Lorenzo Musetti si aggiudica il derby contro Giulio Zeppieri e vola in finale : E’ Lorenzo Musetti a conquistare la finale degli Australian Open juniores 2019 di tennis a Melbourne (Australia). Sotto un sole cocente il 16enne nativo di Carrara si è imposto con il punteggio di 6-2 6-4 nel derby tricolore contro Giulio Zeppieri in 1 ora e 13 minuti di partita. Un match nel quale il n.1 del tabellone ha fatto vedere colpi di grande classe, al cospetto del ragazzo nativo di Latina a cui è mancato il solito apporto con il ...

Australian Open 2019 : Novak Djokovic favorito nella seconda semifinale - Lucas Pouille vuole sorprendere : C’è soltanto Lucas Pouille tra Novak Djokovic e la sua sfida numero 53 contro Rafael Nadal che varrebbe il titolo degli Australian Open: domani mattina il francese e il serbo si incontreranno in uno scontro inedito per determinare il finalista della parte alta del tabellone maschile. Djokovic, come in molte occasioni nelle quali ha raggiunto le fasi finali di un torneo dello Slam, qualcosa ha lasciato per strada: un set contro il canadese ...

La Osaka stupisce ancora e approda in finale dell'Australian Open : La giovane giapponesina Naomi Osaka incanta ancora il mondo agguantando una finale storica nel torneo del Grande Slam australiano battendo in semifinale la esperta ceca Karolina Pliskova, che ieri aveva clamorosamente eliminato la super favorita del torneo Serena Williams. La ventunenne nipponica ha sconfitto la ceca al terzo set con una prestazione quasi perfetta, dimostrando di essere la nuova star del circuito femminile Wta del ...