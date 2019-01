Atletica – A Gioiosa Marea parte il 2019 della marcia

sportfair

: Atletica: si disputera i 27 Gennaio a Gioiosa Marea la 'Marcia del Tricolore' - gsvilla : Atletica: si disputera i 27 Gennaio a Gioiosa Marea la 'Marcia del Tricolore' - gsvilla : Atletica: si disputera i 27 Gennaio a Gioiosa Marea la 'Marcia del Tricolore' - davidexy : RT @atleticaitalia: #atletica #marcia #27gennaio a San Giorgio di Gioiosa Marea (ME), sulle strade di Anna Rita Sidoti, in palio i titoli i… -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Domenica 27 gennaio, sulle strade di Anna Rita Sidoti, si gareggia per i titoli italiani assoluti50km, juniores e master sui 20km. Stano e Giorgi alla prova dei 35km, Palmisano esordio rinviato Al via anche il, domenica 27 gennaio, nel nome di un’indimenticabile azzurra. La prima prova del Campionato italiano di società va in scena a San Giorgio di, la località in provincia di Messina che ha visto nascere Anna Rita Sidoti, arrivata poi al titolo mondiale ed europeospecialità. Sulle strade intitolate allo “Scricciolo d’oro” dopo la sua scomparsa avvenuta nel maggio 2015, saranno in palio i titoli italiani assoluti50 km ma anche quelli juniores e master dei 20 chilometri. Previsto un rilevamento cronometrico ufficiale sui 35 km in cui sono attesi Massimo Stano (Fiamme Oro), quarto nella 20 km degli Europei a un secondo dal podio, ...