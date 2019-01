Astronomia | reti neurali per scoprire nuove lenti gravitazionali

Astronomia : svelati i segreti del buco nero supermassiccio Sagittarius A* - il cuore nero della Via Lattea : La maggior parte delle galassie dell’Universo ha un cuore oscuro, un buco nero che occupa il centro galattico e divora tutti i corpi celesti nelle vicinanze con il suo irresistibile campo gravitazionale. La Via Lattea non è da meno: il nucleo è occupato dal buco nero supermassiccio Sagittarius A*, che secondo gli astronomi ha una massa di circa 4 milioni di volte quella del Sole e costituisce l’oggetto attorno cui ruotano tutte le stelle della ...

Astronomia : nursery stellari senza segreti - studiate 100mila “culle” in 74 galassie : Si mostrano con una straordinaria ricchezza di forme e dimensioni, ma, guardando oltre l’aspetto esteriore, due fattori che le distinguono in maniera significativa sono il luogo in cui gli astri si affacciano alla vita e i processi sottesi a questa fase: sono le galassie, le cui aree di formazione stellare sono particolarmente al centro dell’attenzione della comunità scientifica. Un nuovo e vasto progetto di ricerca, che vede in prima linea ...