Asta BTP' I 10-30 anni | il Tesoro raccoglie 1 | 25 miliardi di euro

Asta BTP 3-7-30 anni - rendimenti in calo : L'importo totale assegnato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato di 6,49965 miliardi di euro, di cui 3 miliardi per la scadenza a 3 anni, 2,25 miliardi per la scadenza a 7 anni e 1,...

Borse in calo - male l'auto. Asta BTP con rendimenti in netto calo : ...flessibile della Federal Reserve sul tema dei tassi indicando che la banca centrale «si puo' permettere di essere paziente» in merito a una ulteriore normalizzazione della sua politica monetaria. «Il ...

Bene l'Asta dei Btp - collocati 6 - 5 miliardi con tassi in calo : Esito positivo per le aste dei Btp: il Tesoro ha collocato tutti i 6,5 miliardi di titoli all'asta con scadenza a 3, 7 e 30 anni. Bene anche i rendimenti, risultati in calo sui titoli a 3 e 7 anni.

Borse piatte dopo mini-rally. Asta BTP da 6 - 5 miliardi : rendimenti in netto calo : Borse europee timide nonostante il quinto incremento consecutivo di Wall Street e la rinnovata fiducia sulle trattative Usa-Cina riguardo ai dazi commerciali arrivata dall'annuncio, fatto dal segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin, della visita a Washington del vice premier cinese Liu He a fine gennaio...

Borse allungano - a Piazza Affari ok Luxottica. Tassi in calo nell'Asta BTp : Usa: +2% annuo inflazione Pce a ottobre, in linea con le attese L'inflazione negli Stati Uniti resta a livelli considerati ottimali per un'economia in salute. La misura preferita dalla Federal ...

Asta BTP a 5 e 10 anni : rendimenti e risultati collocamento di oggi : L'ammontare complessivo è arrivato al massimo della forchetta indicata dal ministero dell'Economia e delle Finanze che era compresa nel range tra 1,5 miliardi e i 2 miliardi di euro. Il tasso di ...

Titoli di Stato - venduti in Asta 4 - 2 miliardi di Btp. Cala il tasso ma anche la domanda : Una nuova asta di Btp bandita dal Tesoro si è chiusa con rendimenti in calo ma una domanda inferiore a quella registrata nelle precedenti emissioni. Il ministero dell’Economia ha assegnato tutti i 4,25 miliardi di euro di Titoli di Stato e il tasso sul titolo a cinque anni, venduto per 2 miliardi, è sceso al 2,35% dal 2,58% precedente mentre quello sul decennale, venduto per 2,250 miliardi, è Calato al 3,24% dal 3,36%. La domanda per i ...

Pieno Asta BTP 5-10 anni - tassi in calo : ANSA, - ROMA, 29 NOV - Il Tesoro ha assegnato tutti i 4,250 miliardi di euro di Btp a 5 e 10 anni con rendimenti in lieve calo. Il tasso sul titolo a cinque anni, venduto per 2 miliardi, è sceso al 2,...

Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio - oggi Asta Btp : ... riportando il guadagno più sostenuto in otto mesi, dopo che il numero uno della Fed, Jerome Powell, ha affermato che i tassi Usa sono vicini al livello considerato neutrale per l'economia. Più cauti ...

Asta BTP indicizzati - rendimento a 1 - 45% : ANSA, - ROMA, 27 NOV - Il Tesoro ha collocato tutti i 3,5 miliardi di euro di Btp a 5 anni indicizzati all'inflazione dell'Eurozona e di Ctz a 24 mesi. Il Btp indicizzato è stato assegnato per l'...

Tesoro : cancellata Asta BTP 13 dicembre : 12.18 Il Tesoro ha cancellato le aste di titoli a medio-lungo termine previste per il 13 dicembre 2018. Lo comunica il Mef in una nota motivando la decisione con "l'ampia disponibilità di cassa e le ridotte esigenze di finanziamento". Il Mef precisa che tutte le altre aste del mese di dicembre si svolgeranno regolarmente secondo il calendario previsto.

Tesoro cancella Asta BTP del 13 dicembre : ANSA, - ROMA, 27 NOV - Il Tesoro ha cancellato le aste di titoli a medio-lungo termine previste per il 13 dicembre 2018. Lo comunica il Mef in una nota motivando la decisione con "l'ampia ...

Tesoro cancella Asta BTP del 13 dicembre : ANSA, - ROMA, 27 NOV - Il Tesoro ha cancellato le aste di titoli a medio-lungo termine previste per il 13 dicembre 2018. Lo comunica il Mef in una nota motivando la decisione con "l'ampia ...

Manovra - Tria apre alle modifiche : «Se spread alto a lungo rischi sui mutui» Pochi ordini : male l’Asta dei Btp Italia : Il premier: «Nessuna disobbedienza alle regole comuni». Moscovici: «No a mercanteggiamenti». Salvini al Commissario: «Basta insulti all’Italia. Il ministro dell’Economia: «Puntiamo a soluzione condivisa»