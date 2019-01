Ascolti tv | Che Dio ci aiuti batte l’esordio de L’isola dei famosi 2019

Mediaset - continua il calo degli Ascolti : «Isola» ferma al 18 - 27%. Perché? : Isola dei Famosi 2019, i concorrentiIsola dei Famosi 2019, i concorrentiIsola dei Famosi 2019, i concorrentiIsola dei Famosi 2019, i concorrentiIsola dei Famosi 2019, i concorrentiIsola dei Famosi 2019, i concorrentiIsola dei Famosi 2019, i concorrentiIsola dei Famosi 2019, i concorrentiIsola dei Famosi 2019, i concorrentiIsola dei Famosi 2019, i concorrentiIsola dei Famosi 2019, i concorrentiIsola dei Famosi 2019, i concorrentiIsola dei Famosi ...

Scelta la MasterClass - Ascolti ancora in crescita per MasterChef su Sky : Sono stati scelti i 20 aspiranti chef che si contenderanno il titolo di 8° MasterChef italiano nella nuova edizione di “MasterChef Italia”, il cooking show di Sky, prodotto da Endemol Shine Italy. Ieri sera, i due nuovi episodi di “MasterChef Italia”, dalle 21.15 su Sky Uno/+1 e Sky On Demand, sono stati visti in media da 1 milione 4 mila spettatori,...

Isola dei Famosi 2019 - Ascolti non entusiasmanti per la prima puntata. Concorrenti semi sconosciuti e scherzi che non fanno ridere. Ma la Marcuzzi funziona : La prima puntata della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi ha confermato la regola dei reality: i kick off sono televisivamente noiosi. Per l’assenza di dinamiche, per la lunga presentazione del cast e per un freno a mano ancora tirato. Il tentativo di smuovere le acque c’è stato anche se i difetti restano gli stessi: la durata monstre dalle 21.45 all’1.25 fa gridare a un sequestro di persona. E se è vero che ...

Ascolti TV | Giovedì 24 gennaio 2019. Che Dio Ci Aiuti domina (22%) - Isola 18.27%. Morgan su Mercury 6.81% - cala Giacobbo (4%) : Isola dei Famosi: Luca Vismara, Ghezzal, Marina La Rosa, Riccardo Fogli, Paolo Brosio, Sarah Altobello Nella serata di ieri, Giovedì 24 gennaio 2019, su Rai1 la quinta stagione della fiction Che Dio Ci Aiuti ha conquistato 5.575.000 spettatori pari al 21.4% di share, nel primo episodio, e 4.848.000 spettatori pari al 22.64% nel secondo episodio (qui gli Ascolti della scorsa settimana). Su Canale 5 – dalle 21.42 all’1.23 – la ...

Mario Draghi : "Normale che i politici europei ci critichino. Ed è normale che noi non Ascoltiamo" : "Ricordo che in alcune occasioni ci sono stati diversi governi che hanno attaccato la supervisione (della Bce), in alcuni casi la politica monetaria è stata criticata da politici di spicco. E' comprensibile che ci siano politici che protestano quando le cose non vanno bene, ma è anche comprensibile che la Bce non li ascolti". Lo ha dichiarato il Governatore della Bce Mario Draghi rispondendo a una domanda sulle critiche mosse da ...

Ascolti tv - per fortuna che c'è "Al Ban" : Mediaset si riscatta dal flop di Celentano : La serata evento per i 55 anni di carriera di Al Bano, in onda su Canale 5, conquista la prima serata e stacca di netto...

Adrian - cosa cambierà dopo il disastro degli Ascolti : le mosse drastiche a Mediaset : dopo il calo ascolti della seconda puntata di Adrian , circolano voci sulle possibili soluzioni che potrebbero prendere i vertici Mediaset per riportare il programma al record registrato in occasione ...

Ascolti Tv 22 gennaio 2019 - Adrian in calo stecca la seconda. A Rai1 scoppia il caso della Vita in Diretta superata anche da Geo : di Marco Castoro Ascolti Tv di martedì 22 gennaio 2019 . Adrian stecca alla seconda e cala visibilmente negli Ascolti rispetto alla puntata d'esordio. Meno di 4 milioni la media di Aspettando Adrian ...

Adrian - crollano gli Ascolti nella seconda puntata - nuove critiche sui social : crollano gli ascolti nella seconda puntata di Adrian trasmessa in prima serata su canale 5 ieri 22 gennaio e che, come per la puntata di esordio, ha visto risultati abbastanza differenti per le due fasi dello show. 'Aspettando Adrian' lo show trasmesso in diretta da Verona ha superato di poco i 3 milioni di telespettatori mentre il cartoon di animazione ha visto scendere l'attenzione del pubblico il quale, dopo la curiosità della puntata di ...

Adrian - crollano gli Ascolti : 15% di share per la prima parte - 13 - 3% nella seconda. Celentano “c’è e non c’è” : che farà Mediaset per le prossime 7 puntate? : crollano gli ascolti di Adrian, il secondo appuntamento dello show evento di Adriano Celentano è stato visto da soli 3.965.000 telespettatori e il 15% di share nella prima parte e da 2.883.000 e il 13,3% nella seconda. Hanno abbandonato Canale 5 due milioni di spettatori e circa il 6% di share, lo si poteva immaginare guardando la curva degli ascolti al debutto. La serata è stata vinta dal film tv in onda su Rai1 “Liberi di ...

Ancora polemiche su Che Dio ci Aiuti 5 - ma gli Ascolti volano : ci sarà la sesta stagione? : Non si placano le polemiche su Che Dio ci Aiuti 5. L'amata fiction di Rai1 sta suscitando Ancora sdegno da parte dei fan affezionati che non accettano il modo in cui la quinta stagione abbia totalmente sconvolto le dinamiche di alcuni personaggi. A cominciare dalla tragica fine di Guido e Davide, che avevano trovato una giusta conclusione nel finale della precedente stagione con Azzurra ed Emma, salvo poi venir letteralmente "uccisi" per ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio fregato da Paperissima : Ascolti - il clamoroso dato in sovrapposizione : Brutta sorpresa per Fabio Fazio negli ascolti. Che tempo che fa su Raiuno va sotto sorprendentemente in sovrapposizione con Paperissima, su Canale 5 (oltre 4 milioni e 15,7% di share). Per Fazio 3,7 milioni e 14.8% di share (Che tempo Che Fa – Il Tavolo scende al 13%), sufficienti comunque per vinc

Ascolti tv di ieri : flop La dottoressa Giò che crolla e viene battuta da Fazio : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli Ascolti tv della giornata di ieri, domenica 20 gennaio. In prime time è andata in onda la seconda delle quattro puntata de La dottoressa Giò, la serie tv di Canale 5 con protagonista Barbara D’Urso, mentre su Raiuno è tornato in onda l’appuntamento con Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio. Ad avere la meglio, contrariamente a tutte le aspettative, è stato proprio il ...

Anticipazioni La Dottoressa Giò : peggiorano gli Ascolti - si indaga sulla morte di Michela : È andata in onda ieri 20 gennaio su Canale 5 la seconda delle quattro puntate della fiction La Dottoressa Giò, con la partecipazione di Barbara d'Urso, uno dei volti più amati della rete ammiraglia Mediaset. Il primo episodio, trasmesso la scorsa settimana, aveva deluso dal punto di vista degli ascolti. Ci si aspettava che Barbara facesse il miracolo di riportare al top la serialità del Biscione ma i dati Auditel hanno deluso le aspettative, ...