Articolo 31 | J-Ax annuncia nuove date con Dj Jad VIDEO

(Di venerdì 25 gennaio 2019) E' un annuncio tanto inaspettato quanto gradito ai fan, quello fatto nel primo pomeriggio di oggi da J-Ax. Il cantante milanese ha infatti dichiarato che la reunion – a dir poco riuscita – degli31, che lo scorso autunno si sono eccezionalmente ritrovati per diecimilanesi, avrà un seguito nei prossimi mesi.L'annuncio entusiasta di J-Ax con undiffuso sui social "Le diecidello scorso autunno al Fabrique di Milano hanno letteralmente cambiato la mia vita – ha esordito il rapper, cantante ed imprenditore – Ho avuto la possibilità di ritrovare amici, compagni e fratelli con cui ho condiviso ben venticinque anni di carriera, per la prima volta dopo tanto tempo, tutti insieme, sullo stesso palco". Ledel Fabrique sono state infatti un innegabile successo: ben dieci sold out consecutivi nella stessa location, per lo stesso concerto, una circostanza che con ...