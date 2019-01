Ariana Grande | venerdì 8 febbraio esce il nuovo album | Thank you | next

Ariana Grande - le accuse di plagio e la diatriba dell'appropriazione culturale : Se Ariana Grande, la 'più carina' della pop star, sia una copiona oppure no, lo potrà stabilire solamente un giudice, nel caso ovviamente qualche collega si prenda la briga di farle causa,. Sì, una ...

Ariana Grande : l'8 febbraio esce ufficialmente l'atteso album 'Thank U - Next' : Ariana Grande ama interagire con i suoi fans via Twitter e lo fa molto frequentemente, e proprio ieri sera su questa piattaforma ha svelato tutto ciò che c’è da sapere sull’attesissimo quinto studio album chiamato “Thank U, Next”. Dopo aver twittato “Due album in sei mesi, wow che intenso! Vi voglio bene” dando una indicazione generale sulla data ufficiale dell’album moltissimi fans hanno tentato di indovinare. Una fan in particolare ha colto ...

Svelata la tracklist di Thank U Next di Ariana Grande - 12 brani (senza duetti?) per il successore di Sweetener : Con qualche giorno di anticipo rispetto alle attese, è stata ufficialmente Svelata la tracklist di Thank U Next di Ariana Grande, il nuovo album della popstar di origini italoamericane rivelazione degli ultimi anni. Il disco non ha ancora una data d'uscita ufficiale ma è atteso entro febbraio 2019, visto che la stessa Grande ha assicurato che lo avrebbe rilasciato entro sei mesi dal precedente Sweetener: il quarto album della popstar uscì ...

Il nuovo album di Ariana Grande Thank U Next esce a febbraio 2019 - a breve in pre-order : Dopo l'uscita di un altro singolo destinato a diventare una hit da primato in classifica, arriva la conferma che il nuovo album di Ariana Grande Thank U Next esce a febbraio 2019. Non si tratta di un annuncio ufficiale ma di una conferma sostanziale che arriva direttamente dalla popstar, solita parlare direttamente col pubblico via Twitter rispondendo alle domande sulla sua carriera e sulla sua vita. Stavolta, la Grande ha scritto chiaro e ...

Ariana Grande : la nuova regina del pop mondiale ritorna con il nuovo singolo “7 Rings” : Sarà disponibile in rotazione radiofonica da venerdì 25 gennaio “7 Rings”, il nuovo singolo di Ariana Grande. Il pezzo ha raggiunto più di 35,5 milioni di stream su Spotify raggiungendo la #1 della classifica Top50 Global e la #6 della Top50 Italia. Ariana Grande ha alle spalle un anno ricco di successi. L’album “Sweetener”, pubblicato ad agosto 2018, ha raggiunto la #1 nella classifica degli album più venduti in Italia, è salito in vetta nella ...

Ariana Grande : il nuovo singolo '7 rings' accusato di doppio plagio : Il nuovo singolo di Ariana Grande "7 Rings" ha debuttato il 18 gennaio con un video musicale tutto rosa, diamanti e champagne diretto dalla regista Hannah Lux Davis ed è già un successo. Numero 1 nelle itunes charts di più di 78 paesi (tra cui l'Italia in cui in questo momento è al sesto posto) , 5.2 milioni di streams su spotify nelle prime 24 ore e 51 milioni di views su youtube in soli tre giorni. Ariana Grande accusata di plagio Ma sono ...

Il messaggio di Ariana Grande per il compleanno dell’ex morto : Ariana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac Miller«Mi manchi». Appena due parole in un tweet, poi cancellato, nel giorno del compleanno dell’ex morto lo scorso settembre. Ariana Grande ha ricordato Mac Miller nel giorno in cui avrebbe ...

7 Rings di Ariana Grande è un plagio di Mine di Princess Nokia e Pretty boy swag di Soulja Boy? Audio a confronto : Nemmeno il tempo di debuttare in streaming e su Youtube col video ufficiale, 7 Rings di Ariana Grande è stata accusata di plagio in almeno due occasioni. La prima accusa, nel giorno stesso del debutto, è arrivata da Princess Nokia, che ha postato un video su Twitter in cui sostiene di ritenere "familiare" la melodia di 7 Rings: ascoltando prima il brano della Grande e poi la sua Mine, dal suo mixtape 1992 del 2017, la rapper americana di ...

“7 Rings” - nel nuovo singolo Ariana Grande tra amiche e champagne : Dopo il successo di "Thank You, Next", è arrivato in digitale e nelle piattaforme streaming il nuovo singolo di Ariana Grande, "7 Rings", accompagnato da un video che in poche ore ha ottenuto oltre 3 milioni di visualizzazioni. Nel brano, in radio dal 25 gennaio, la popstar dichiara di non aver timore di spendere troppo per divertirsi e circondarsi di oggetti di lusso, e nel video fa festa con altre ragazze in una villa completamente rosa, ...