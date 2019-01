Aquisgrana | la Germania a Conte | ' Il trattato non è contro nessuno'

Cosa cambia con il nuovo trattato di Aquisgrana firmato da Francia e Germania : Il trattato di Aquisgrana firmato il 22 gennaio 2019 aggiorna il trattato dell'Eliseo sottoscritto 56 anni fa. Francia e...

Firmato il trattato di Aquisgrana : nasce il nuovo asse Francia-Germania per l'Europa : Il 22 gennaio 2019, esattamente 56 anni dopo la firma del Patto dell'Eliseo tra Charles De Gaulle e Konrad Adenauer, il Presidente francese Emmanuel Macron e il Cancelliere tedesco Angela Merkel hanno sottoscritto il Patto di Aquisgrana 2019. L'obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra i due Paesi, sia a livello bilaterale che in relazione al Governo dell'Europa. In particolare nei settori della difesa e della politica ...

Cosa prevede il trattato di Aquisgrana tra Francia e Germania : Aquisgrana, 22 gen., askanews, - Francia e Germania hanno firmato oggi un nuovo trattato di amicizia per sviluppare e rendere più salda la loro alleanza in un momento di crisi per l'Ue. Un accordo che ...